Giornata internazionale del migrante, “Wallah - Je te jure” alla Sala Fronte del Porto

L'Assessorato alla cooperazione internazionale e il cineforum Antonianum, in occasione della Giornata internazionale del migrante, organizzano la proiezione del film documentario ”Wallah - Je te jure”.

Il film racconta le storie di uomini e donne in viaggio lungo le rotte migratorie che vanno dall'Africa occidentale all'Italia, passando per il Niger.

Introduce Francesca Benciolini, assessore alla cooperazione internazionale del Comune di Padova.

Dibattito con Marta Nalin, assessore all'integrazione ed inclusione sociale del Comune di Padova, Giacomo Zandonini, assistente di produzione e giornalista, Nicola Grigion, servizio centrale dei sistemi di protezione dei richiedenti asilo - Sprar.

