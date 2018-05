Giornata internazionale dell'ostetrica, camminata informativa per le vie di Padova

In occasione della Giornata internazionale dell'ostetrica, sabato 5 maggio alle 16 viene organizzata una camminata per le vie del centro di Padova, guidata dalla parola chiave "le ostetriche presenti per una assistenza di qualità" per sensibilizzare i cittadini e tutte le donne sulle tematiche sanitarie legate al ciclo vitale della donna.

L'evento parte dalla casetta Cavalleggeri in corso Milano.

L'ostetrica è la professionista sanitaria che per formazione e qualifica è la più adatta per informare, sostenere, accompagnare e assistere la donna dalla nascita all'adolescenza, dalla gravidanza al puerperio fino alla menopausa al post menopausa.