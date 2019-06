Giornata internazionale dello yoga: 108 volte il saluto al sole ad Abano

108 volte il saluto al sole nella Giornata internazionale dello yoga: Officina del Movimento vi aspetta nel suo parco venerdì 21 giugno alle ore 20. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria chiamando lo 049-9819547.

Per chi desidera, le sequenze possono essere condivise con uno o più amici, in staffetta.

Vieni a vivere insieme a noi questo momento speciale di grande carica energetica!

Dettagli

Un’iniziativa speciale dedicata allo yoga, nella giornata internazionale che celebra questa disciplina: Officina del Movimento propone lo yoga-day con una pratica composta di 108 volte il saluto al sole (Surya namaskara), nel giorno del solstizio d’estate.

La palestra-non-palestra di Abano Terme propone l’iniziativa anche ai non iscritti.

Surya namaskara è una sequenza eseguita al ritmo del respiro ed è in grado di muovere il 90 per cento dei muscoli del corpo. Nello yoga è usata come riscaldamento muscolare e preparazione alla pratica delle successive posizioni. Aiuta a rendere più flessibile il corpo, lo rinforza, migliora la circolazione sanguigna e fortifica il sistema cardio-circolatorio, migliora la respirazione e aiuta a concentrare e calmare la mente.

Le 108 ripetizioni rispettano una simbologia numerologica molto forte in molte culture orientali, da quella indiana, a quelle cinese e giapponese. Ad esempio, 108 sono i grani del mala, il rosario indiano; 108 è il numero dei nomi delle divinità indù; 108 è il numero che simboleggia l'unione delle forze creatrici (rappresentate da Shiva e Shakti) e quindi la creazione del mondo.

1 = il punto, il seme, da cui inizia la creazione e la molteplicità

0 = vuoto, dove si può trovare l'unità col Tutto

8 = l'infinito

La pratica durerà circa un’ora e può essere seguita singolarmente oppure “in staffetta” con altre persone, in modo da dividersi il numero delle sequenze perché ogni 12 serie ci sarà una piccola pausa.

Ingresso libero con iscrizione chiamando lo 049-9819547.

