Giornata mondiale per la lotta all’HIV, al Tralaltro incontro con Deondre Moore

All’interno delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’HIV, Arcigay Tralaltro Padova, in collaborazione con il Consolato Americano di Milano, ospiterà, mercoledì 3 dicembre alle 20 nella propria sede di Corso Garibaldi 41, Padova, Deondre Moore, giovane attivista americano che si occupa di informazione sulla salute sessuale, educazione al test e superamento dello stigma per le persone HIV positive.

Deondre Moore aveva 19 anni quando, nel 2014, gli venne diagnosticato l’HIV. Da quel momento ha dedicato la sua vita alla prevenzione e alla sensibilizzazione sull’AIDS, diventando presto un portavoce ufficiale della campagna Greater Than AIDS per la promozione di una maggiore libertà comunicativa sull’AIDS e una più approfondita consapevolezza sessuale nella comunità LGBTQ.

Negli anni ha usato la sua voce per raggiungere non solo la sua comunità e il Texas, ma tutti gli Stati Uniti. Grazie alla sua dedizione, la Kaiser Family Foundation e Greater Than AIDS lo hanno selezionato per diventare uno dei dieci portavoce dell’Advisory Committee di SpeakOut.

A luglio del 2015 e 2016, è stato membro del National Minority AIDS Council’s Youth, in qualità di giovane leader. Nel 2016 diventa il volto ufficiale di Janssen Pharmaceuticals per la campagna “Positively Fearless” che celebra e promuove gli uomini neri gay affetti dal virus HIV.

Grazie al riconoscimento dei suoi pari, ha ottenuto un tirocinio nella più importante organizzazione di advocacy per i diritti LGBTQ, la Human Rights Campaign. Ha tenuto numerosi seminari sulla prevenzione dell’AIDS in molte università, aiutando le persone sieropositive a trovare le cure necessarie.

È stato membro del board della Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Come membro del comitato direttivo di Undetectable equals Undetectable (U=U) ha avuto un ruolo chiave nella crescita dell’associazione e nell’incoraggiamento di collaborazioni tra numerose organizzazioni nazionali per la promozione dei messaggi di inclusioni.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

https://www.tralaltro.it/calendario-eventi/incontro-con-deondre-moore-prevenzione-supporto-e-vita-con-lhiv-martedi-3-dicembre/

https://www.facebook.com/events/3056666431029451/