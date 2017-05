IX Giornata nazionale del “Mal di testa” davanti a Palazzo Moroni

“Dai un calcio al mal di testa” è un’iniziativa organizzata dall’ufficio Progetto Città Sane, in collaborazione con la Società italiana per lo studio delle cefalee - Sisc, come momento di sensibilizzazione e di educazione al problema del mal di testa.

Medici specialisti e neuropsicologi esperti in cefalee informano il pubblico, con colloqui e con l’ausilio di materiale educazionale cartaceo, cercando di dare risposte esaurienti a coloro che soffrono di mal di testa, per affrontare in maniera più adeguata la propria patologia e migliorare così la qualità della vita.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

email sisc@sisc.it

sito www.sisc.it