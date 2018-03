Giornata per le malattie neuromuscolari - GMN 2018 al Centro Papa Luciani

Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 10 marzo si terrà contemporaneamente in 17 città italiane, la seconda Giornata per le Malattie Neuromuscolari (GMN 2018).

SCARICA IL PROGRAMMA DELLA GMN2018

Il progetto è ideato e promosso dall’Alleanza Neuromuscolare che include l’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico (ASNP), l’Associazione Italiana di Miologia (AIM) e Fondazione Telethoncon la collaborazione del Coordinamento Associazioni Malattie Neuromuscolari (CAMN). La manifestazione nasce da un’idea di Angelo Schenone, professore presso l’Università degli studi di Genova e Presidente dell’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico (ASNP) e di Antonio Toscano, professore dell’Università degli Studi di Messina, past-president dell’Associazione Italiana Miologia (AIM).

L’istituzione della Giornata per le Malattie Neuromuscolari ha tra i suoi obiettivi principali quello di venire incontro alla sempre presente richiesta di maggiori informazioni provenienti dalle diverse componenti che agiscono nell’ambito delle Malattie Neuromuscolari, soprattutto pazienti e famiglie. Un ulteriore obiettivo è quello di promuovere un’adeguata divulgazione degli avanzamenti diagnostici e terapeutici, oltre che porre le basi per una più proficua collaborazione tra medici e Associazioni dei pazienti, come testimonia anche il Patrocinio concesso alla Giornata dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMMG) e dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Nel corso degli anni è notevolmente cresciuto l’interesse per le Malattie Neuromuscolari, che spesso risultano essere all’ordine del giorno dal punto di vista delle attività assistenziali e scientifiche. Inoltre, le Malattie Neuromuscolari sono al 90% malattie rare e si presentano spesso con un andamento progressivo, degenerativo e quindi cronico. Non va dimenticato però come vi siano anche patologie neuromuscolari acquisite, per esempio le neuropatie diabetiche, considerate molto frequenti anche in Italia. Per tutte queste ragioni oggi l’interesse per le malattie neuromuscolari dei media, delle istituzioni e degli operatori sanitari è notevolmente cresciuto, anche in ragione di recenti nuove terapie.

Programma della GNM 2018 nella città di Padova

Centro Papa Luciani - Via Forcellini 170/A Padova

8.30 - Registrazione

9 - Introduzione e Saluti Autorità

Alessandro Martini – Direttore Dipartimento di Neuroscienze DNS Università di Padova

Luciano Flor – Direttore Azienda Ospedaliera Padova

Maurizio Corbetta – Direttore Clinica Neurologica – Università di Padova – Azienda Ospedaliera

Sergio Giordani – Sindaco della Città di Padova

Moderatori: Tiziana Cavallaro e Chiara Briani

9.30 - Nuove terapie nella SMA

Elena Pegoraro - Università degli Studi di Padova

10 - Nuove terapie nella neuropatia amiloidotica

Gian Maria Fabrizi – Università degli Studi di Verona

10.30 - Nuove terapie nella DMD-LGMD

Luca Bello - Università degli Studi di Padova

11 – Pausa

Moderatori: Sergio Ferrari e Elena Pegoraro

11.30 - Nuove terapie nelle neuropatie disimmuni

Chiara Briani – Università degli Studi di Padova

12 - Nuove terapie nelle miopatie metaboliche

Paola Tonin – Azienda Ospedaliera Universitaria Verona

12.30 - Nuove terapie nella SLA

Gianni Sorarù – Università degli Studi di Padova

13 - Tavola Rotonda

Moderatore: Malattie Rare: Cinzia Minichiello, giornalista Micaela FAGGIANI

Partecipano: Caterina Agosto, tutti i Relatori presenti, i Rappresentanti delle Istituzioni e i Rappresentanti Associazioni pazienti

Associazioni:

UILDM Padova Damiano Zampieri UILDM Verona: Davide Tamellini Parent Project – Stefano Mazzariol AINP –Massimo Osler CIDP – Moira Bressan ASLA-DanielaFasolo