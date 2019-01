Giornata della Memoria, tutti gli eventi in programma a Este

In occasione della ricorrenza del 27 gennaio, l’Amministrazione comunale ha definito una serie di iniziative allo scopo di celebrare la Giornata della Memoria, ricorrenza di alto significato simbolico per la Città di Este.

«Il ricordo delle vittime della Shoa è per noi importantissimo – afferma il Sindaco, Roberta Gallana – Anche la nostra comunità ha vissuto l’orrore della tragedia, vedendo deportate le nostre concittadine Anna ed Emma Ascoli Zevi, di religione ebraica. Le nostre iniziative si rivolgono a tutta la cittadinanza, in particolar modo ai giovani, per mettere in contatto le generazioni più nuove con la consapevolezza che il ricordo di questa tragedia può e deve aiutarci a non ripetere mai più ingiustizie simili».

Il programma prevede un tributo importante alle due atestine di religione ebraica, arrestate nel loro negozio di Piazza Maggiore e rinchiuse nel campo di raccolta di Vo’, prima di essere deportate ad Auschwitz, dove morirono.

«E’ per loro il ricordo maggiore – aggiunge il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Trevisan - che vede la deposizione di due ‘‘pietre d’inciampo’’ nel luogo dove mamma e figlia furono arrestate. Il posizionamento delle pietre d’inciampo è un modo per depositare nel tessuto urbanistico della città una memoria dei cittadini deportati».

L’iniziativa, già apprezzata in molte città europee, consiste nel depositare una piccola targa in ottone nella pavimentazione, su cui sono incisi il nome della persona deportata e i dati essenziali dell’evento.

La cerimonia ufficiale del posizionamento delle ‘‘pietre d’inciampo’’ si terrà venerdì 25 gennaio alle ore 10 presso Piazza Maggiore. L’occasione vedrà la partecipazione di scuole, cittadini e associazioni.

Gli eventi nel dettaglio:

Mercoledì 23 gennaio

Le classi quarte e quinte delle scuole primarie assisteranno ad un incontro di lettura presso la Biblioteca Civica Dolfin Boldù, alle ore 9 e alle ore 10. La lettura teatrale, a cura di Lando Fancini della Compagnia Teatro del Vento, trarrà le sue parole de ‘‘Il bambino con il pigiama a righe’’ di John Boyne, romanzo semplice e adatto a tutti, che racconta l’orrore della Shoa attraverso gli occhi di un bambino tedesco.

Giovedì 24 gennaio

Alle ore 21, presso il cinema Farinelli, verrà proiettato il film ‘‘Un sacchetto di biglie’’ di Christian Duguay. Tratto dal romanzo autobiografico di Joseph Joffo, il film racconta la storia vera di due fratelli in viaggio per sfuggire alla cattura nazista. L’ingresso è gratuito per i possessori di tessera cineforum; il biglietto singolo avrà il costo di 5 euro.

Lo stesso giorno, in mattinata, il film sarà proiettato gratuitamente per le scuole secondarie di primo e secondo grado che ne hanno presentato richiesta.

Venerdì 25 gennaio

Alle ore 10 si terrà in Piazza Maggiore-Angolo via Marconi la cerimonia solenne con l’omaggio alla targa in ricordo di Anna ed Emma Ascoli Zevi e la posa delle ‘‘pietre d’inciampo’’ a loro dedicate. Alla cerimonia parteciperanno le scolaresche e il Prof. Giorgio Romanin Jacur, rappresentante della Comunità Ebraica di Padova.

Info web

http://www.comune.este.pd.it/index.php/news-dal-comune/1795-giorno-della-memoria-2019-a-este