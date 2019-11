Le iniziative a Padova per la Giornata della memoria transgender

In occasione della Giornata della Memoria Transgender (TDoR, Transgender Day of Remembrance), che si celebra il 20 novembre, il Comune di Padova promuove, in collaborazione con associazioni del territorio, una serie di iniziative si sensibilizzazione per ricordare le persone transessuali e gender-diverse vittime di violenze trasfobiche e per promuovere una cultura di inclusione e accoglienza.

«L’esclusione anche solo di una persona rende una comunità intera meno accogliente»

«Questa è una giornata importante che accende i riflettori sul tema delle discriminazioni che possono manifestarsi anche semplicemente attraverso un gesto o una parola, che costituiscono forme di violenza quotidiane – sottolinea l’assessora all’Inclusione Sociale, Marta Nalin – L’esclusione anche solo di una persona rende una comunità intera meno accogliente e su questo aspetto bisogna lavorare tutte e tutti. Le iniziative in occasione della Giornata sono molte, si distribuiscono nell’arco della settimana e sono soprattutto di carattere culturale e questo è significativo: solo la conoscenza è presupposto di rispetto e accoglienza e in definitiva di eguaglianza».

Bandiere e striscioni

Il 20 novembre sarà esposta a Palazzo Moroni la bandiera trans e saranno disponibili materiali con informazioni degli altri eventi e sulle tematiche della transfobia, mentre sulla cancellata della Loggia del Gran Guardia in piazza dei Signori sarà presente uno striscione con la scritta “Stop transfobia TdoR 20 novembre”.

Questi gli eventi promossi dalle associazioni nell’ambito del TDoR

Venerdì 15 novembre, ore 18.30-20.30

Catai (Ponte San Leonardo 1)

"Scelte obbligate": la tratta di persone trans.

Associazione Boramosa e Associazione Mimosa terranno un incontro per parlare di come fenomeni quali migrazioni transnazionali, tratta di esseri umani, e identità di genere non normative a volte si intreccino. Un'occasione per riflettere insieme su temi come transfobia, circuiti di sfruttamento, possibili vie di uscita, a partire da esperienze e osservazioni sul campo.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/584671895634501

Lunedì 18 novembre, ore 18.30

Tralaltro Arcigay Padova (corso Garibaldi 41)

Presentazione di P. – La mia adolescenza trans” di Fumettibrutti

Arcigay Tralaltro Padova, Il Gruppo Giovani Arcigay Tralaltro Padova, Fumetti e Soda, e SAT, Servizio Accoglienza Trans Padova e Verona presentato “P. – La mia adolescenza trans”, il nuovo graphic novel di Fumettibrutti edito da Feltrinelli Comics, alla presenza dell’autrice Josephine Yole Signorelli, Fumettibrutti.

https://www.tralaltro.it/calendario-eventi/tdor-p-la-mia-adolescenza-trans/

Auditorium San Gaetano (via Altinate 71)

Un palco per il TDoR

I cori Coro Canone Inverso e Tapalanote e il gruppo musicale Change of Horizon si esibiranno in una serata di musica e sensibilizzazione presentata Leonardo Feltrin e Demetra Devii.

Durante la serata verranno raccolti fondi destinati a finanziare le attività del Sat-Pink Verona e Padova.

La partecipazione è gratuita con prenotazione.

Chi avrà effettuato la prenotazione potrà presentarsi all’Auditorium il giorno stesso fra le 20.15 e le 20.45 munito di biglietto stampato o in versione digitale; dopo quest’ora i posti verranno assegnati a chiunque si presenti, fino ad esaurimento.

Le prenotazioni apriranno su EventBrite martedì 12 novembre alle ore 10.00 e termineranno il 23 novembre alle ore 20.45 o a esaurimento dei posti disponibili, ma consigliamo di venire anche se non si è riusciti a prenotare in tempo.

Link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/450290792278957/

Link a EventBrite per prenotare i biglietti: https://www.eventbrite.it/e/79066220193