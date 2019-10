A Padova una giornata dedicata al miglioramento visivo

Appuntamento sabato 9 novembre presso l'Associazione "L'incontro" a Padova, Pizza Mons. Rosso 3c dalle 9.30 alle 18.30. Ti sei accorto di un calo della vista? Hai problemi a vedere da vicino? Ti infastidisce la luce del sole? La tua miopia o quella di tuo figlio è peggiorata?

Lucia Gaudenzi insegnante di Yoga e in Yoga per la vista presso il centro Pondicherry (India). Gianfranco Guerra, ingegnere specializzato in correzioni visive su patologie corneali, progettazione ed applicazione di lenti a contatto su misura.

Informazioni, contatti ed iscrizioni

Tel. 3382555999

Naturalens: 049614286

Mail: luciayoga08@gmail.com

Web: http://www.naturalens.it