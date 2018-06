Giornata mondiale dell'ambiente: "Sconfiggi l’inquinamento di plastica" a Padova

Nel 2018 la Giornata mondiale dell’ambiente cade come ogni anno il 5 giugno. "Sconfiggi l'inquinamento di plastica" è lo slogan scelto per la ricorrenza, tratto dal messaggio del programma Ambiente dell'Onu (Unep).

L'incontro

A Padova il 5 giugno alle 17, i volontari dell'associazione La via della felicità, hanno organizzato una giornata a porte aperte ospitata dalla chiesa di Scientology, dove si terrà un dibattito a tema e sarà possibile visionare la mostra multimediale "La via della felicità", basata sull'omonimo opuscolo scritto da L. Ron Hubbard; una guida al buon senso per condurre una vita più rispettosa e migliore in ogni suo aspetto, compreso quello dell'ambiente, tema di cui si parlerà durante la giornata e in particolare all'incontro a cui parteciperanno rappresentanti di associazioni e autorità.

Il tema scelto dall’Onu è forse uno dei più urgenti e preoccupanti degli ultimi anni e riguarda l’inquinamento dei mari e degli oceani, messi sempre più a dura prova dalla plastica. Questo è uno dei materiali più difficili da recuperare.

Il tema di quest'anno sollecita ogni singolo individuo, governo e azienda a cercare alternative alla plastica monouso.

Informazioni

049. 8756317

padova.laviadellafelicita@gmail.com