Giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo “Match it now 2018” a Padova

In occasione del Match It NOW, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche di Admo (in programma dal 6 al 13 ottobre), l’Associazionedonatotori midollo osseo - Admo Padova, in collaborazione con l’Ufficio Città Sane del Comune di Padova, organizza una giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo.

Durante la giornata i giovani, dai 18 ai 35 anni, possono effettuando la tipizzazione, un esame del sangue per entrare nel registro dei donatori di midollo.

In programma, a chiudere il Match It NOW, una grande festa e kermesse con ospiti, testimonial, sportivi ed associazioni: da Moreno Morello di Striscia la Notizia a Caterina Cropelli di X Factor, da Choritaly a Cli Beltrame e i ragazzi del Fusinato, oltre ai Dottor Clown e alla partecipazione di varie squadre sportive cittadine.

Per informazioni

Associazione donatori midollo osseo - Admo Padova

via A. Guidi, 48 - Padova

telefono 049 8763284

numero verde 800 890 800

email admopadova@admo.it

sito www.admopadova.org

Gallery