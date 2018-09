Donazione del midollo osseo “Match it now 2018”, le iniziative in provincia di Padova

La settimana "Match it now" è in corso in tutta Italia, noi a Padova ci stiamo preparando al meglio per il 6 e il 13 ottobre… ora abbiamo bisogno anche di te!

Per settembre avremo ancora un evento da vivere in piazza con il CSV… vi aspettiamo il 30 settembre in Prato della Valle, per la giornata del Volontariato a Padova dalle 10 alle 19.

Poi a tutta energia per MATCH IT NOW 2018! L’evento è il più importante di tutto l’anno, per sensibilizzare i giovani fra 18 e 35 anni, in buona salute e con almeno 50kg di peso. In alcune piazze anche l’opportunità di eseguire, alla presenza di medici e infermieri dell’Azienda Ospedaliera, subito il prelievo di sangue, per diventare donatori, grazie alla collaborazione con gli amici della Croce Verde, che ci forniranno le ambulanze.

Saranno in piazza con noi testimonial, i clown di corsia, associazioni amiche, campioni dello sport e le amministrazioni… non puoi mancare!

Il 6 ottobre saremo a:

Abano Terme, con l’ambulanza tutto il giorno, nella zona pedonale di fronte all’Hotel Orologio dalle 10 alle 19

Cittadella, con l’ambulanza tutto il giorno, in Piazza Pierobon, dalle 10 alle 19

Este, in Piazza Maggiore dalle 10 alle 19

Montagnana, alla Fiera del Montagnanese dalle 10 alle 19

Piove di Sacco, con ambulanza solo al pomeriggio, in Piazza Risorgimento dalle 10 alle 19

Pozzonovo, davanti al Comune dalle 10 alle 13

Tu dove ci darai una mano?

Alla sera del 6 ottobre poi convoglieremo tutti ai Navigli a Padova, con la serata Red Passion, per vivere il record di promesse raccolte… con l’aiuto di Chicco Contin cercheremo donatori anche fra i molti giovani che si radunano ai Navigli… musica, festa e Dono… impossibile mancare, giusto?

Il 13 ottobre poi festa finale a Padova, davanti a Palazzo Moroni, con il Camper Ambulatoriale tutto il giorno, per arrivare insieme a grandi numeri, dobbiamo superare insieme le 222 tipizzazioni del 2017! Ci stai? Dai, vieni in piazza con Admo!

Anche se fosse la prima occasione, ti aspettiamo in piazza, per vivere una giornata di grande energia e collaborazione, tutto al servizio del dono!

Gallery