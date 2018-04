Giornata mondiale del libro, reading in inglese di Frankenstein o il Prometeo moderno al San Gaetano

Per celebrare la Giornata mondiale del libro, la Biblioteca civica propone il reading in inglese del romanzo di Mary Shelley Frankenstein, o il Prometeo moderno, con le studentesse del gruppo di teatro in lingua del dipartimento di Studi linguistici e letterari.

Il reading si svolge nell’ambito di One Book One City, il progetto di lettura condivisa per la città e il suo territorio, proposto dall’Università di Padova all’interno del palinsesto Universa per la città.

23 aprile, ore 18

Biblioteca Civica, Centro Culturale San Gaetano

Informazioni

biblioteca.civica@comune.padova.it

049 8204811