Giornata Mondiale del Rifugiato, mostra fotografica e spettacolo al Don Mazza

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 giugno, l’associazione Popoli Insieme ODV in collaborazione con il Comune di Padova (Progetto SPRAR/SIPROIMI) sta organizzato un evento che vedrà una testimonianza toccante attraverso la forma poetica, con uno spettacolo che tocca i temi della migrazione e del viaggio. Prima dello spettacolo sarà dato spazio alla convivialità durante un aperitivo.

L’appuntamento si inserisce in una serie di eventi di sensibilizzazione che hanno visto anche 15 incontri nelle scuole e altre iniziative compresa una in modalità “Message in a bottle” che si svolgerà in autunno.

Scarica la locandina dell'evento

L’appuntamento è per il 21 giugno al Collegio Universitario Don Nicola Mazza (via Savonarola 176, Padova).

Alle 20 è previsto un aperitivo con mostra fotografica realizzata dai ragazzi del progetto SPRAR/SIPROIMI che saranno presenti durante la stessa serata per rispondere alle curiosità degli sulle foto da loro prodotte.

Alle 21.15 è previsto lo spettacolo teatrale “Invisibili”, di e con Mohamed BA . “Invisibili” ripercorre il cammino di due cittadini africani che s’incontrano su una spiaggia e cercano a tutti i costi di sopravvivere agli incubi della povertà sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera. Guidati da un narratore, ci inoltreremo nelle memorie di un popolo passato dalla schiavitù alla schiavitù degli aiuti. In questo spettacolo Mohamed BA è contemporaneamente il custode della tradizione africana e il rinnovatore che canta le contraddizioni storiche, sociali e politiche del continente nero.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-invisibili-giornata-mondiale-del-rifugiato-63332182262