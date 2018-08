Giornata mondiale umanitaria: incontro Scientology

Per valorizzare l'impegno dei volontari in tutto il mondo, oltre agli incontri previsti con la protezione civile, i Ministri Volontari di Scientology domenica 2 settembre saranno attivi con seminari e attività pratiche tese a fornire aiuto per chiunque in ogni situazione.

"La celebrazione della Giornata Mondiale Umanitaria è un’occasione per ricordare coloro che ogni giorno aiutano milioni persone in tutto il mondo, affrontando pericoli e avversità, animati da un grande spirito di solidarietà. La Giornata è stata scelta dall’Assemblea Generale nel 2009 con la Risoluzione A/RES/63/139in ricordo dell’anniversario del bombardamento della sede delle Nazioni Unite a Baghdad nel 2003 in cui persero la vita 22 persone. È un’occasione, quindi, per celebrare gli operatori umanitari in servizio in tutto il mondo ma anche coloro che hanno perso la vita aiutando le persone più povere, emarginate e vulnerabili."

Proprio per questo i volontari di Scientology durante la giornata terranno seminari per aiutare le persone a superare i momenti di enorme difficoltà causati da emergenze di ogni genere, con tecniche tratte dalle opere del filosofo umanitario L.Ron Hubbard, fondatore della religione di Scientology. Durante la giornata sarà possibile ritirare gratuitamente materiale informativo relativo ai corsi gratuiti disponibili on line. L'appuntamento è domenica 2 settembre dalle ore 10 alle 17 alla Chiesa di Scientology via Pontevigodarzere, 10

Info

049 8756317.