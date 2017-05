Giornata internazionale delle ostetriche a Padova

Il 5 maggio appuntamento annuale con la comunità delle ostetriche che a Padova, per il secondo anno, si ritrova a festeggiare con la “Camminata con le Ostetriche” per il centro della città.

La Festa delle Ostetriche ha una risonanza internazionale che pone al centro dell’attenzione non solo la professione e le specifiche competenze e abilità , ma anche e soprattutto il rapporto con la donna nella tappe fondamentali di tutto il percorso vita e il ruolo sociale chiave nell’affermazione e nella tutela dei diritti e della salute di madre e bambino.

Per ricordare come l’assistenza nei servizi materno infantili deve promuovere attività che pongano al centro la donna e chi è accanto alla donna non solo nel momento del parto, ma dalla pubertà alla’menopausa, quindi in tutto il ciclo vitale femminile.

L’ostetrica/o è per la professionista che per formazione accompagna la donna in queste fisiologiche fasi di vita.

Questa giornata venne ideata dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche – ICM (International Confederation of Midwife) , durante la conferenza olandese del 1987 , oramai festeggiata ogni anno a livello internazionale, quest’anno ha per slogan “Midwives, Mothers and Families: Partners for Life!” , “ Ostetriche, Madri e famiglie : Patners per la Vita”.

Lo slogan lanciato dall’ICM per richiamare con forza l’impegno e il senso di responsabilità di tutte le professioniste coinvolte e preludio di una serire di attività che vadano a sensibilizzare e valorizzare l’immagine dell’ostetrica/o , promuovere le sue competenze professionali legate alla pubertà, alla maternità, al parto alla menopausa..

In numerose città italiane tra le quali Padova, dunque, verrà organizzata una camminata, i cui partecipanti avranno la caratteristica di indossare un indumento rosso. Le Ostetriche, richiedendo a gran voce alle Istituzioni che la Salute della Donna venga tutelata, attraverso l’utilizzo di modelli sociali e sanitari condivisi e appropriati anche in Italia, come in altri StatiEuropei.

Le organizzatrici dell’evento di Padova invitano dunque tutte le donne, madri , famiglie ed i loro bambini a trascorrere insieme alle ostetriche un momento della giornata nel segno dell’UNIONE, della CONSAPEVOLEZZA e per essere fonte di CAMBIAMENTO

con e per la Salute della Donna.

La giornata che si svolgerà a Padova avrà il seguente programma:

alla mattina dalle 10.30 alle 12.30 presso P.zza Garibaldi le ostetriche saranno presenti con un Punto Ostetrico di Ascolto ed Incontro con la Cittadinanza organizzando due laboratori : uno dedicato all’uso del diaframma ed uno dedicato all’uso delle coppette mestruali.

al pomeriggio ritrovo alle 15 in Prato della Valle per la “Camminata con le Ostetriche “, percorrendo le strade del centro cittadino con tutte le donne , mamme, amiche, colleghe, famiglie ed anche con i propri patner o a chi vorra unirsi alle ostetriche , tutti vestiti con qualcosa di rosso per arrivare a Palazzo Moroni .

alle 16.30 circa in Sala Anziani - Palazzo Moroni le ostetriche informeranno la cittadinanza su come opera l’ostetrica con gli adolescenti, nell’ambito della prevenzione e nella continuità dell’assistenza.

L’evento è organizzato da un gruppo di ostetriche che lavorano nel padovano e con il patrocino del Collegi Interprovinciale delle Ostetriche di BL-PD-RO-TV-VE-VI

Ulteriori informazioni e aggiornamenti dell’evento, si possono reperire su fb e contattando le ostetriche responsabili dell’organizzazione della giornata Cristina Panizza e Valeria Gianni.

