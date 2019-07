Una giornata rilassante dedicata al tuo miglioramento visivo

Una giornata dedicata a te il prossimo 6 luglio 2019. Prenditi cura di te imparando a migliorare la tua vista e mantenendo nel tempo un benessere visivo:

- hai bisogno di rigenerarti prima delle ferie per godertele al meglio

- ti senti gli occhi stanchi ed affaticati dopo l'utilizzo di computer, smartphone e tablet

- ti ritrovi spesso con gli occhi arrossati e secchi

- ti sei accorto di un calo della vista

- hai problemi a vedere da vicino

- ti infastidisce la luce del sole

- hai riscontrato un peggioramento nella miopia tua o di tuo figlio

COSA FAREMO

- Sperimenteremo nuove abitudini attraverso pratiche, esercizi e momenti di relax per ridurre gli effetti dello stress ed acquisire nuove abilità visive.



COME

- Approfondiremo l'anatomia e fisiologia della visione e quali sono i difetti visivi più comuni.

- Prenderemo in esame le correzioni visive più comuni come occhiali, lenti a contatto, lenti notturne e naturalmente analizzeremo la postura.

- Con una vera e propria ginnastica oculare, alternando esercizi e semplici pratiche di rilassamento oculare, da usare anche nel quotidiano per evitare gli effetti nocivi dello stress.

- Momenti di relax all'aperto con la luce del sole e con pratiche di respirazione specifica.



In omaggio per ogni partecipante ci sarà un buono di 10€ sui prodotti in esposizione oppure del 20% su un occhiale da vista completo il tutto presso NATURALENS Via Astichello, 6 -35135 Padova - Telefono 049614286