Giornata mondiale della salute 2018 “#healthforall....salute per tutti!”, le iniziative a Padova

Per la Giornata mondiale della salute il comitato @maniuniteperpadova e l’ufficio Città Sane Oms del Comune di Padova organizzano un punto informativo, con le visite dei medici volontari dell’associazione Medici in Strada.

Sono presenti anche i #dottorinascolto con la misurazione gratuita dell’udito.

SCARICA IL VOLANTINO DELL'INIZIATIVA

Viene inoltre organizzato, alle ore 16.30, il concerto dei “Tempo Perso”, band di giovani ragazzi padovani che, con il brano “Diversità”, hanno vinto il Festival rock solidale.

Dettagli

Sabato 7 aprile ricorre la Giornata mondiale della Salute. Il tema di quest’anno, scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la “Copertura sanitaria universale: per tutti e dovunque”.

Di fronte a Palazzo Moroni dalle 10 alle 17.30 si terranno una serie di iniziative che nascono dalla collaborazione di tante realtà riunite nell’esecutivo dell’area sociale e socio sanitaria del tavolo delle associazioni padovane, realizzate con il patrocinio dell’ufficio Città Sane del Comune di Padova.

“Il tema della salute per tutti assume nel nostro Paese un significato particolare data la ricorrenza dei quarant’anni del Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 833 del 23 dicembre 1978 che sancisce il diritto alle cure per tutti - sottolinea la consigliera comunale con delega alle Città Sane, Silvia Giralucci - La giornata è l’occasione per richiamare i decisori di tutto il mondo ad adoperarsi concretamente per l’obiettivo della copertura sanitaria universale, in modo da garantire a ciascuno e in ogni luogo, servizi sanitari di buona qualità e senza barriere economiche, in presenza delle quali le persone sono costrette alla scelta forzata tra assistenza sanitaria e altri bisogni primari”.

Durante il pomeriggio sarà promosso il progetto dei Medici in Strada, che porta uno studio medico mobile sul territorio: “Come comitato Mani unite per Padova sosteniamo questo progetto - spiega la presidente Eleonora Caramanna - e a breve lanceremo anche il progetto TaxiFarm. Come comitato siamo soddisfatti del fatto di aver organizzato questa giornata con la collaborazione di tutte le associazioni dell’esecutivo per testimoniare la volontà del mondo di volontariato di mettere assieme le energie per arrivare dove dimorano bisogni e necessità”.

Alle 16.30 è prevista l’esibizione della rock band “Tempo Perso” che con il brano “Diversità” ha vinto il festival del Rock Solidale.

Le associazioni che partecipano alla Giornata sono: Associazione Medica Patavina, Per Una Nuova Vita Onlus, Onlus Amici del Cuore, Associazione Volontari Ospedalieri, Mani unite per Padova, Admo, Insieme per la qualità della vita, Anziani a casa propria, Telefono Amico Padova, Mo.Vi, Famiglie Padovane contro l’emarginazione, Padovaiuta, Centro Italiano Femminile, Accademia per la Formazione, Progetto Donna Oggi, Genitori de la Nostra Famiglia, P63 Sindrome Eec international, Acli, Io Consumatori, Anteas Padova, Ordine Teutonico, Volontà di vivere.

Informazioni

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205014

Fax 049 8205390

Email cittasaneoms@comune.padova.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Giuliano Santolin