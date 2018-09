III Giornata dello sport ad Este

Per tutto il giorno, esibizioni, dimostrazioni, spettacoli e premiazioni in occasione della 3a Giornata dello Sport.

Dettagli

Gallana: “Este vanta un patrimonio invidiabile di associazioni sportive, squadre, gruppi, atleti. Invito tutti a venire a conoscerli domenica e ad applaudire i 17 campioni che saranno premiati nel pomeriggio”.

Gobbo: “La Giornata dello Sport è l'opportunità di promuovere numerose discipline sportive, soprattutto presso i giovani e i ragazzi che, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, possono assistere a dimostrazioni delle discipline più diverse, scegliendo quella preferita”.

Dopo la festa per i vent'anni del rugby atestino, di scena in piazza Maggiore sabato sera, per tutta la giornata di domenica 9 settembre, si terrà la III Giornata dello Sport.

Dal mattino fino a sera, le belle piazze di Este saranno invase dagli sportivi appartenenti alle associazioni atestine e ben 17 atleti saranno premiati dall'amministrazione comunale, nel pomeriggio, per i risultati conseguiti a livello sia nazionale che internazionale.

Dimostrazioni di calcio, pallacanestro, rugby, tchoukball, tennis, pallavolo, arti marziali.... Esibizioni di ginnastica artistica, danza sportiva, aerobica e molto altro, per una giornata all'insegna di sport, amicizia, salute e divertimento.