“Una giornata di sport insieme”, manifestazione alla caserma Pietro Ilardi

La caserma Pietro Ilardi di via D’Acquapendente accoglie per il quindicesimo anno, l’evento "Una giornata di sport insieme", tradizionalmente fissata la terza domenica di settembre e dedicata ai giovani. L’appuntamento trasforma per un giorno il 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova in una polisportiva in cui i giovani potranno provare alcune specialità sportive, seguiti dagli atleti e dai tecnici delle Fiamme Oro Atletica nonché dai rappresentanti delle varie associazioni che collaborano per l’occasione.

La sede delle Fiamme Oro di atletica leggera accoglierà l’inizio delle attività alle ore 9.45 per i circa cinquecento partecipanti di età compresa fra i 5 e i 13 anni che potranno provare a rotazione le discipline proposte da otto associazioni sportive del territorio: Full Time Dance di Albignasego, la Compagnia arcieri padovani, il Tiro a segno nazionale, Padova Bravest Softball, ass. Badminton Padova, Ghost Hockey, Full Time Dance Studio Padova e naturalmente Fiamme Oro Atletica.

L’evento è nato sia con l’obiettivo di diffondere la cultura della pratica sportiva, sia per diffondere tra la popolazione la conoscenza delle tematiche relative alla celiachia. L’idea fu proposta da Marco Maglioccola, sostituto commissario della Polizia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla celiachia e sulle intolleranze alimentari, condizioni che non rappresentano un limite alla pratica dello sport. Per questo motivo, anche quest’anno partecipa l’Associazione Italiana Celiachia affiancata da numerose altre realtà locali di tipo sportivo e sociale: l’associazione Sofia, l’associazione Anmil Sport Italia, il Ferrari Club Abano Terme, il Coni Point Padova, la sezione padovana degli Atleti olimpici e azzurri d’Italia, il Dipartimento di pediatria della clinica pediatrica di Padova, l’associazione Gioco e benessere in pediatria, Food Allergy Italia, Marco Polo Team.

L’evento è possibile grazie alla collaborazione di Asi - Associazione Sportiva Italiana, Antenore Energia, Akher Sas Investigazioni, Alì Supermercati, Comunian Vini, Molino Rossetto Spa, Non Solo Sport, Pasta di Venezia – Casanova Food, San Pellegrino Spa, Pavan Import Export targhe e medaglie.

La giornata si aprirà verso le ore 10 con la cerimonia dell’alzabandiera e dell’inno nazionale; parteciperanno Giuseppe Maria Iorio, comandante del 2° Reparto Mobile e Diego Bonavina, assessore allo Sport del Comune di Padova.

Allenatori d’eccezione saranno campioni e istruttori delle discipline sportive proposte dalle rispettive associazioni. Per le Fiamme Oro saranno presenti: Enrico Demonte e una rappresentativa degli atleti del settore giovanile nonché i tecnici Rosanna Martin, Paolo Venturini, Lara Rocco, Silvia Carli e il direttore tecnico Sergio Baldo.

L’evento rientra tra gli appuntamenti di #uncuorecremisi – La crescita etica oltre a quella sportiva, progetto delle Fiamme Oro di atletica leggera che promuove lo sport, la solidarietà e l’integrazione.

Info web

https://www.facebook.com/events/424152678208887/

Polizia di Stato - Gruppo Sportivo Fiamme Oro Atletica Leggera, via D’Acquapendente, 33

0498810532 - fiammeoro.pd@gmail.com - www.fiammeoroatletica.it

Aic - Associazione Italiana Celiachia - Veneto, via Sacro Cuore, 21

049 8808802 - fax 049 8675399 - veneto@celiachia.it - www.aicveneto.it