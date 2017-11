Giornata di studi “150 anni del Selvatico” ai musei civici agli Eremitani

In occasione dei 150 anni compiuti dal Liceo Selvatico, una grande mostra allestita in tre prestigiose sedi della città - Palazzo Zuckermann, Stabilimento Pedrocchi e Musei Civici agli Eremitani- sta celebrando questo significativo traguardo.

La mostra costituisce un importante momento di riflessione e soprattutto di sostegno allo storico edificio jappelliano di largo Meneghetti, per il mantenimento della sua memoria e quindi della sua identità. Oggi più che mai, dopo il trasferimento di parte delle funzioni della Scuola in altre sedi per problemi all'edificio.

Una giornata di studi affronterà questo lungo percorso anche alla luce del motto che gli insegnanti della scuola hanno lanciato alla cittadinanza, agli organismi politici per la salvaguardia di un edificio che costituisce la memoria e l’essenza stessa di ciò che il Selvatico ha rappresentato per la comunità e la cittadinanza: "Salviamo la storia di Padova, salviamo il Selvatico!"

Programma

Ore 10 -Saluti istituzionali

Andrea Colasio, assessore alla cultura - Comune di Padova

Annelise Squizzato, dirigente scolastico Liceo artistico Pietro Selvatico - Padova

Interventi:

Introduce e modera: Davide Banzato, caposettore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Comune di Padova

Stefano Zaggia, docente di Storia dell’architettura - Università di Padova

Il Macello di Giuseppe Jappelli: costruzione, trasformazioni e adattamenti

Francesca Castellani, docente di Storia dell’arte contemporanea - Università IUAV di Venezia

La “palestra” del cantiere antoniano (1895-1900)

Alessandra Menegazzi, conservatore Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte - Università di Padova

Studiare con i calchi. Uno sguardo tra passato e futuro

Virginia Baradel, storico dell’arte

Allievi e docenti al Selvatico, artisti di chiara fama

Renzo Pasquale, artista orafo e già docente presso il Liceo artistico Pietro Selvatico - Padova

La sezione di arte dei metalli e dell’oreficeria: il suo sviluppo dal 1972 al 2007

Luisa Bazzanella, storico dell’arte

La scuola di fili e trame al Selvatico

Ore 13 - Conclusioni

Informazioni

Assessorato alla Cultura

Tel. 049 8204551

musei@comune.padova.it

