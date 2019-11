Giornata internazionale contro la violenza alle donne 2019, tutte le iniziative a Padova

Giornata internazionale contro la violenza alle donne, istituita dall'Onu il 25 novembre, il Comune di Padova, che da sempre sostiene e protegge le donne vittime di violenza, aderisce ad alcune iniziative di sensibilizzazione e informazione.

Programma

Giovedì 21 novembre

ore 18 – Sala Anziani a Palzzo Moroni

La Commissione per le pari opportunità del Comune di Padova organizza l'incontro di approfondimento "Essere donna in Iran: dal velo alle spose bambine". Partecipa Baharak Darvishi, che illustra il mutamento della condizione delle donne nel Paese, le battaglie sostenute dalle donne iraniane e la normativa europea inerente il fenomeno delle spose bambine.

Venerdì 22 novembre

ore 21 – Auditorium Pollini

Il Conservatorio Cesare Pollini, unitamente all'associazione Padova Donne e al Centro Veneto Progetti Donna, organizza il reading teatral-musicale dal titolo"Ti ho amato da morire", tratto dal libro di Serena Dandini "Ferite a morte", con musiche a cura del Conservatorio Pollini con brani originali eseguiti dal maestro Andrea Ferrari. L'ingresso è ad offerta libera, interamente devoluta al Centro Veneto Progetti Donna.

Sabato 23 novembre

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – Galleria Cavour – piazza Cavour

La Federmanager Veneto presenta l’incontro “Essere donna e leader, dal passato a direzione futuro”.

Domenica 24 novembre

dalle ore 8 alle ore 15 – via Roma, angolo Canton del Gallo

L'associazione Soroptimist International organizza l'iniziativa "Pane in piazza" con distribuzione di pane per una raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza, in collaborazione con l'Associazione panificatori padovani.

Dalle ore 15 alle 16.30 in piazza delle Erbe flash-mob con alcune esibizioni di danza della durata di 15 minuti.

Dal 23 al 28 novembre

Loggia della Gran Guardia

Esposizione di uno striscione di sensibilizzazione per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne.

Lunedì 25 novembre

dalle ore 8 alle 20 - piazza dei Frutti

La Federazione delle Donne per la pace nel mondo allestisce un punto informativo a favore dei progetti di sostegno per l'istruzione e l'educazione delle bambine nelle Filippine.

dalle ore 10 alle 18 - Liston, davanti a Palazzo Moroni

Allestito un punto informativo dove le volontarie del Centro Veneto progetti Donna - Centro Antiviolenza e della Croce Rossa Italiana forniscono informazioni sui servizi a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli: Sportello Donna, Centro Antiviolenza, Casa di fuga e Casa di seconda accoglienza.

ore 16 - Liston, davanti a Palazzo Moroni

L'associazione Senonoraquando organizza un flash-mob.

ore 20:45 – Sala Fronte del Porto – Cinema Porto Astra, via S. Maria Assunta 20

"Lo Circolo" presenta lo spettacolo "Profili": composto da letture e interpretazioni per rappresentare la figura della donna sotto varie sfaccettature e condizioni, compresi quelli di violenza e molestia. L'ingresso è ad offerta libera, interamente devoluta all'associazione Mimosa, che si occupa d'integrazione sociale delle persone in stato di disagio ed emarginazione sociale.

Inoltre:

in adesione alla campagna nazionale "Posto occupato", sostenuta dall'associazione Lottodiognimese, in ogni sede comunale (Palazzo Moroni, Palazzi Gozzi e Sarpi, sedi dei Quartieri, Centro Culturale Altinate/San Gaetano) vengono esposte alcune sedie con un drappo rosso e un volantino informativo della campagna, in ricordo delle donne che non possono più essere al loro posto perché vittime di violenza e di uccisioni.

Giovedì 28 novembre

ore 15 – Sala della Scuola della Carità

L'Aiaf - Associazione italiana avvocati di famiglia - sezione di Padova, organizza un incontro-dibattito dal titolo "Le relazioni pericolose. Il confronto per la consapevolezza". Gli argomenti affrontati hanno lo scopo di evidenziare l'importanza dell'equilibrio e del confronto nell'ambito di una relazione interpersonale; i relatori, a partire dall'origine etimologica e storica della violenza, pongono l'accento su relazioni nelle quali l'assenza di equilibrio tra le parti scaturisce in episodi di violenza. Partecipano Umberto Curi "La violenza: etimologia e storia", Massimo Malaguti "Lo spazio per comunicare", Barbara Curi "Il fenomeno gaslighting. Il maltrattamento psicologico".

Sabato 30 novembre

alle ore 18 - Sala dei Giganti al Liviano

L'Assessorato alle politiche di genere del Comune di Padova e l'Università degli Studi di Padova presentano lo spettacolo "L'Amor non uccide" che prevede alcuni pezzi tratti da opere liriche famose, con interpretazione e discussione in un'ottica di genere.

