Giornata della vista, incontro all'ospedale dei Colli

La mattina di venerdì 13 dicembre, nella Sala Nobile del complesso socio-sanitario dei Colli (via dei Colli 4, Padova) , in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista, si terrà una “Giornata della vista”.

Organizzano la “giornata” il Centro di riferimento regionale per la riabilitazione visiva dell'ipovisione e Neuroftalmologia dell’età adulta, senile ed evolutiva (direttore unità operativa semplice dottor Giovanni Sato) e facente parte del Centro oculistico San Paolo Ospedale Sant’ Antonio di Padova diretta dal Dr. Alessandro Galan.

L’ evento è patrocinato dall’associazione Psicologo di Strada di Padova. L’ ingresso è libero, tutti possono partecipare ed in particolare gli ipovedenti e i loro accompagnatori.

Il programma è particolarmente denso e interessante. Dopo il saluto del Direttore Generale della Aulss 6 Dr. Domenico Scibetta (ore 8,30), parleranno infatti sia specialisti che persone coinvolte nelle varie attività di volontariato rivolte agli ipovedenti. Il Direttore del Centro Oculistico San Paolo Dr. Alessandro Galan parlerà delle novità in chirurgia oculare. Seguiranno relazioni da parte degli oculisti dr. Giovanni Sato e dr.ssa Clorinda Crudeli sulla stimolazione elettrica transcranica e trans-oculare e sull'ipovisione pediatrica mentre l'ortottista coordinatrice del Centro dr.ssa Roberta Rizzo parlerà dell'elettrofisiologia oculare applicata all'ipovisione e della riabilitazione visiva con Vision Trainer.

Dalle 10.20 in poi si tratterà di donazione degli organi, di auto-mutuo-aiuto, di cucina, tai chi chuan e ceramica per ipovedenti. Non mancherà un tocco poetico con i versi del poeta ipovedente Massimo Fabris.