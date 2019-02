Giornata della vita consacrata, celebrazione in basilica di Sant’Antonio

Sabato 2 febbraio in occasione della XXIII Giornata mondiale per la vita consacrata, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, presiederà la santa messa alle ore 10 in basilica di Sant’Antonio a Padova.

Per l’occasione i consacrati e le consacrate della Diocesi di Padova sono invitati a ritrovarsi insieme al vescovo Claudio per rinnovare l’impegno della loro consacrazione nelle varie forme di vita consacrata e, ringraziando il Signore, in modo particolare per i giubilei di professione raggiunti, pregano per il dono di nuove vocazioni per servirlo e testimoniarlo nella Chiesa.

