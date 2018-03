Giornata per le vittime innocenti delle mafie, le iniziative promosse da Libera a Padova

La sezione di Padova di Libera contro le mafie, per la XXIII edizione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra il 21 marzo, organizza una serie di incontri, degli spettacoli e delle esposizioni al centro culturale Altinate San Gaetano e una manifestazione cittadina.

Gli appuntamenti in programma affrontano la portata del fenomeno mafioso nei nostri territori e le conseguenze che ciò comporta per l’economia, l’ambiente, la salute, la povertà, il lavoro.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Programma

Dal 12 al 19 marzo - centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate

Incontri, spettacoli ed esposizioni al Centro Culturale

Mercoledì 21 marzo

Corteo cittadino

Partenza: ore 9 da Prato della Valle

Ritrovo: dalle 10 alle 13 in piazza Eremitani

