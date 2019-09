Giornate europee del patrimonio

Sabato 21 settembre

ore 15.30 – 18.30

Non solo balocchi: il mondo dell’infanzia nei documenti dell’archivio di stato di Padovaù

Mostra documentaria e visita guidata all’Archivio

Dettagli

Sabato 21 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 l’Archivio di Stato di Padova apre la propria sede al pubblico, proponendo la mostra Non solo balocchi: il mondo dell’infanzia nei documenti dell’Archivio di Stato di Padova.

L’apertura al pubblico si protrarrà inoltre da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019, con orario 09 - 12.

L’esposizione, organizzata nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, verterà su vari aspetti relativi al trattamento dell’infanzia nella città patavina nel corso dei secoli. Il percorso si articolerà tra tematiche quali la salvaguardia dell’infanzia abbandonata, le campagne sanitarie volte a limitare la mortalità infantile, l’istruzione e l’educazione impartite ai fanciulli in età scolare, fino a toccare temi ludici, con uno sguardo anche all’editoria per ragazzi dei secoli scorsi.

Nel corso della visita guidata verranno esposti ed illustrati documenti provenienti dai fondi archivistici Istituto degli Esposti, Comune di Padova, Orfanotrofio di Santa Maria delle Grazie, Archivio privato Carminati e altri, nonché esemplari librari appartenenti alla biblioteca Arrigoni degli Oddi, recentemente acquisita dall’Istituto.

Per far conoscere meglio il patrimonio documentario dell’ente al pubblico saranno organizzate, nella giornata di sabato 21 settembre, con prenotazione obbligatoria, la visita guidata alla mostra documentaria, seguita dall’illustrazione dei fondi archivistici nei locali in cui è conservata la documentazione, normalmente preclusi all’accesso, e al laboratorio di restauro, con l’accompagnamento di archivisti e restauratori dell’Istituto.

Le visite guidate si terranno su due turni, per un massimo di 20 partecipanti ciascuno, fino ad esaurimento dei posti.

Prima visita guidata: 15.30 – 17.

Seconda visita guidata: 17 – 18.30

La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione si prega inviare una mail all’indirizzo as-pd@beniculturali.it entro venerdì 20 settembre, indicando i nomi dei partecipanti e il turno prescelto.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Archivio al seguente recapito telefonico: 049 624146 (referente dott.ssa Annamaria Salvo).

Info web

http://www.aspd.beniculturali.it/