Giornate europee del Patrimonio 2019, tutti gli appuntamenti a Padova e provincia

La città di Padova aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, che si celebrano il 21 e 22 settembre, con l’apertura straordinaria serale dei Musei Civici, della Casa del Petrarca e con altri speciali appuntamenti.

La manifestazione, ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea per promuovere il dialogo e lo scambio tra le Nazioni europee e sottolineare il ruolo centrale della cultura nella società, quest'anno ha come tema Un due tre... Arte! Cultura e intrattenimento.

Le giornate si aprono sabato 21 settembre alle ore 16.30 nella Sala dei Mosaici Museo Archeologico (Museo Eremitani), dove sarà inaugurato il nuovo allestimento della Stele degli Anni (CIL V, 3043), un piccolo tesoro disperso e fortunosamente ritrovato.

Alle ore 16 nell’Aula Didattica del Museo Eremitani si svolgerà un laboratorio ludico di scavo archeologico per bambini da 5 a 12 anni (euro 5, prenotazione obbligatoria).

In serata dalle 21 alle 23 il Museo Eremitani resterà aperto al pubblico in forma straordinaria, con ingresso gratuito e visita libera alle raccolte del Museo Archeologico e del Museo d’Arte Medioevale e Moderna. Un ricco e variegato percorso porterà il pubblico dall’età pre-romana al Settecento, attraverso reperti degli antichi Veneti, una ricca sezione romana, materiali egizi, greci, etruschi, italioti, fino ad arrivare alla Pinacoteca, dove è esposto il meglio della produzione veneta (Guariento, Bellini, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Tiepolo). Da non perdere l'Eterno e la croce di Giotto, provenienti dalla Cappella degli Scrovegni ed esposti nelle splendide sale del Trecento.

Nello stesso orario dalle 21 alle 23 sarà possibile visitare gratuitamente la Casa del Petrarca ad Arquà, uno dei borghi più belli e suggestivi dei Colli Euganei, dove si può ancora assaporare la quiete tanto ricercata dal poeta, che qui trascorse gli ultimi anni di vita.

Le iniziative continuano domenica 22 settembre a Palazzo Zuckermann dove alle 16.30 e alle 17.30 sarà proposta ai bambini una divertente caccia al tesoro nelle sale del Museo Bottacin (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria), mentre i genitori potranno seguire una visita guidata alla scoperta delle preziose collezioni di Arti Applicate e Decorative (euro 5).

Sabato 21 settembre

Museo Eremitani

ore 16 e 17.30 Aula Didattica laboratorio ludico di scavo archeologico per bambini 5 ai 12 anni, euro 5, prenotazioni obbligatoria max 20/22 persone, Street Archaeology tel. 349/1703284 e-mail: info@street-archaeology.com

ore 16.30 Museo Archeologico – Sala dei Mosaici presentazione del nuovo allestimento della Stele degli Anni, ingresso gratuito

dalle ore 21 alle ore 23 il Museo Eremitani resterà aperto al pubblico con visita libera, ingresso gratuito

dalle ore 21 alle ore 23 la Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca resterà aperta al pubblico, ingresso gratuito, tel. 0429 718294, visite guidate max 30 persone, ore 21.15 e 22, euro 5 a persona, info e prenotazioni parcopetrarca@gmail.com

Domenica 22 settembre

Palazzo Zuckermann

ore 16.30 e 17.30 Museo di Arti Applicate e Decorative visita guidata alle collezioni, euro 5, prenotazione obbligatoria ImmaginArte Studi e Progetti per la Cultura tel. 049 8719255, e-mail: info@immaginarte.org

ore 16.30 e 17.30 Museo Bottacin caccia al tesoro per bambini da 5 a 12 anni, ingresso gratuito per ogni bambino accompagnato, prenotazione obbligatoria ImmaginArte Studi e Progetti per la Cultura tel. 049 8719255, e-mail: info@immaginarte.org

Ulteriori iniziative

Padova

Libri per la preghiera e la meditazione

Padova, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina

Mostra - Dal 18 settembre 2019 al 21 settembre 2019

Orario: da mercoledì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17

Esposizione di manoscritti e libri antichi

Dal 18 al 21 settembre 2019 si terrà presso il Monumento Nazionale dell’Abbazia di S. Giustina il convegno internazionale “Dalla riforma di S. Giustina ...

Tesori da S.Giustina. Manoscritti e libri dall'antica biblioteca dell'Abbazia.

Padova, Biblioteca Universitaria di Padova

Mostra - Dal 18 settembre 2019 al 22 settembre 2019

Orario: Mercoledì 18: 15-18.30

Giovedì 19 e venerdì 20: 9.30-13/ 15-18.30

Sabato 21 9.30-13 /15 – 19

Domenica 22: 9.30 – 13.30

Il monastero di S. Giustina in Prato della Valle fu il centro propulsore, dal 1419, della riforma monastica ad opera di Ludovico Barbo, capace di infondere nuovo vigore alle istituzioni benedettine, ...

Giochiamo a...diventare archeologi per un giorno!

Borgoricco, Museo della Centuriazione Romana

Attività didattica - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019

Orario: Dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17

Il museo propone un'attività per bambini dai 5 ai 12 anni che saranno archeologi per un giorno cimentandosi nello scavo di una stratigrafia archeologica ricostruita. Chi lo desidera potrà anche ...

Non solo balocchi. Il mondo dell'infanzia nei documenti dell'Archivio di Stato di Padova

Padova, Archivio di Stato di Padova

Mostra - Dal 21 settembre 2019 al 27 settembre 2019

Orario: 15.30-18.30

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 21 settembre 2019 sarà inaugurata una mostra documentaria sull'infanzia nella città di Padova nel corso dei secoli. Il percorso si ...

Lamine iscritte di Este: il restauro e lo studio

Este, Museo nazionale Atestino

Incontro/Presentazione - Il 21 settembre 2019

Orario: 17

Sabato 21 settembre 2019, alle ore 17, Sala VIII Lamine iscritte di Este: il restauro e lo studio incontro a cura di Anna Marinetti, docente Università Ca' Foscari Venezia Stefano Buson, ...

Apertura serale straordinaria | BenESSERE al Museo: quando archeologia e Yoga si incontrano

Este, Museo nazionale AtestinoApertura straordinaria - Il 21 settembre 2019

Orario: 19.30-22.30

Apertura straordinaria del Museo dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22) con ingresso al costo simbolico di € 1

Alle ore 21, Aula didattica BenESSERE al Museo: quando ...

L’Arte di Murano nel bottone

Padova, Antica casa colonica

Visita guidata - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019

Orario: 21 settembre: accesso alla sala – museo ore 15.30 e 17; 22 settembre: ore 10.30; 15.30 e 17 con possibilità di attesa sotto il portico con sedie e tavolo.

Il Museo Storico del Bottone „Sandro Partesotti “tra i circa tremila bottoni in esposizione ha selezionato quelli fatti a Murano tra il 1800 e il 1960 con molte delle infinite tecniche che nei ...

Il vero nel falso. Casi di collezionismo tra tutela e buone pratiche

Padova, Palazzo Folco

Convegno/Conferenza - Il 21 settembre 2019

Orario: Apertura palazzo per visite accompagnate: dalle 16 alle 20

Conferenza: ore 17.30

Intervengono Elena Pettenò, Soprintendenza Roberto Tasinato, Soprintendenza Luca Zamparo, Università degli Studi di Padova Prima e dopo la conferenza sarà possibile effettuare la visita di Palazzo ...

Un, due, tre… Arte! Pittura, scultura e architettura a Candiana. Armonia e divine proporzioni nel cuore dell’antico monastero

Padova, Duomo ed ex Monastero di S. Michele Arcangelo a Candiana

Visita guidata - Il 21 settembre 2019

Orario: Apertura ore 8.30 – 12.30

Visita guidata ore 10.30

Visita guidata nel cuore dell’antico Monastero di San MicheleArcangelo (fondato nel 1097) per ammirare la ‘Cattedrale di campagna’ realizzata in pieno Rinascimento (tra il 1492 e il 1502), nelle ...

Gli orti del Presidio: un miracolo fragile

Padova, PadovaAltro - Il 22 settembre 2019

Orario: Apertura 9.30, inizio ore 10. Durata 2 ore circa

Passeggiata con gli attivisti del Circolo Wigwam “Il Presidio” di Padova-Camin, alla scoperta di un angolo di struggente bellezza, assediato dal cemento. Un gruppo di tenaci e irriducibili contadini ...

Il troso botanico e la Cultura del fosso

Padova, Circolo Wigwam Arzerello APS

Visita guidata - Il 22 settembre 2019

Orario: 10.30 – 12.30

Passeggiata per bimbi e famiglie lungo il „troso“ botanico (sentiero di campagna in lingua veneta locale) che rappresenta un significativo catalogo composto da oltre 50 specie arboree/arbustive ...

Apertura straordinaria del Laboratorio di Restauro del Museo Nazionale Atestino

Este, Museo nazionale Atestino

Apertura straordinaria - Il 22 settembre 2019

Orario: 16-19

Domenica 22 settembre 2019

Apertura straordinaria del Laboratorio di Restauro del Museo Nazionale Atestino accompagnati da Stefano Buson, funzionario restauratore. Sarà l’occasione per vedere da ...

Apertura straordinaria dell'area archeologica di Montegrotto Terme, viale Stazione/via degli Scavi

Montegrotto Terme, Montegrotto Terme, area archeologica di viale Stazione / via degli Scavi

Apertura straordinaria - Il 22 settembre 2019

Orario: dalle 16 alle 20

Visite accompagnate all'area archeologia alle ore 16, 17, 18, 19

Un, due, tre… Arte! Un territorio, due borghi, tre vie: Pontecasale piccola città ideale

Padova, Chiesa e borgo di Arzercavalli, borgo e chiesa di Pontecasale

Visita guidata - Il 22 settembre 2019

Orario: Apertura ore 8.30 – 12.30

Visita guidata ad Arzercavalli ore 9

Visita guidata a Pontecasale ore 11

Visita guidata in due borghi della campagna veneta (sorti nei pressi dell’antica via Annia, agli incroci delle antiche vie medievali per mercanti e pellegrini) Arzercavalli con la chiesa di S...

“Un, due, tre… Arte! a Candiana al tramonto dell’estate. Note nella notte prima dell’equinozio d’autunno per contemplare pitture, sculture ed architetture dedicate a S. Michele Arcangelo

Padova, Duomo di S. Michele Arcangelo a Candiana

Visita guidata - Il 22 settembre 2019

Orario: Apertura ore 15.30 – 23

Visite guidate ore 17.30 e 19.30

Concerto ore 20.45

Visita guidata al tramontar del sole dell’ultimo giorno d’estate, per ammirare pitture, sculture ed architetture dedicate a S. Michele Arcangelo, immersi nelle note del concerto della Banda Musicale ...

