Dal 13 al 15 settembre le Giornate della Geografia 2018 “Walk the Talk!” all'Orto Botanico di Padova.

Il Liston, le lunghe lastre di marmo utilizzate per la pavimentazione delle piazze, indica in Veneto il cuore storico e amato della propria città. Luogo di incontro e discussione in cui tutti, proprio tutti, hanno diritto di ascolto e parola. Da domani giovedì 13 settembre a domenica 15, sul Liston di Padova poggerà idealmente un mappamondo: l’Università di Padova ospita le “Giornate della Geografia” che vedranno i maggiori geografi italiani confrontarsi su un nuovo modo di concepire questa materia.

Cos’è la geografia? Per i più vecchi una materia ostica fatta di fiumi, montagne e capitali da mandare a memoria; per i più giovani una sconosciuta, dato il drastico taglio delle ore di insegnamento in seguito alla legge Gelmini. L’ignoranza geografica delle nuove generazioni più volte è salita alla ribalta della cronaca, ma se cacci la geografia dalla porta rientra dalla finestra, perché la geografia è ovunque nel nostro mondo globalizzato: nei dispositivi di localizzazione dei nostri smarphone, nelle filiere lunghe del cibo che ci ritroviamo a tavola, nei nostri viaggi turistici, nel cambiamento del clima e nell’innalzamento progressivo dei mari, nelle rotte dei migranti.

In analogia con la public history e la public anthropology, le Giornate della Geografia che si terranno a Padova dal 13 al 15 settembre intendono riflettere sulla necessità e utilità pubblica della geografia nella società contemporanea. Ospitate tra l’Orto Botanico e l’Aula Magna del Bo, il “salotto” dell’Università, raduneranno oltre 250 geografi da tutta Italia (sarà ospite il Presidente della Royal Geographical Society inglese) per discutere di “public geography”, per dare nuovo slancio alla disciplina coniugando ricerca, didattica e terza missione, e rispondere alla sete di geografia della società contemporanea.

Giovedì 13 settembre alle ore 14.30 in Orto Botanico, via dell’Orto Botanico 15 a Padova, apriranno i lavori di Walk the Talk! Marina Bertoncin, responsabile della Sezione di Geografia del Dipartimento DiSSGeA dell’Ateneo, Andrea Riggio, presidente Associazione dei Geografi Italiani, Lidia Scarpelli, presidente Società di Studi Geografici di Firenze, Filippo Bencardino, presidente Società Geografica Italiana di Roma, Gino De Vecchis, presidente Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Giuseppe Scanu, presidente Associazione Italiana Cartografia, Carla Masetti, Coordinatore Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, e con i Direttori di Dipartimento Gianluigi Baldo - DiSSGeA, Carlo Pellegrino - DICEA e Cristina Stefani – Geoscienze.

Walk the Talk!, il motto delle Giornate, invita a dare concretezza a ricerca, didattica e terza missione da subito con alcuni esempi concreti di social engagement, che si svilupperanno a latere del convegno.

Il concorso video “Geography in a clip”: il canale mediaspace UNIPD raccoglie 14 brevi video della durata massima di 3 minuti legati a ricerche, progetti e temi al centro della riflessione geografica contemporanea. Più che documentari o inchieste, brevi “vetrine” che invitano ad entrare nei temi, rimandando per ulteriori approfondimenti ad indirizzi, link, persone, ricerche. Il pubblico per la prima volta in questa piattaforma potrà anche votare i video ritenuti più interessanti (https://mediaspace.unipd.it/channel/Geography+in+a+clip/88700181). I migliori video saranno premiati in Aula Magna, via VIII febbraio 2 a Padova, venerdì 14 settembre alle ore 18.

Street Geography: una “geografia di strada” costituita da una serie di installazioni geo-artistiche che affrontano tematiche quali la mobilità, il waterfront urbano, i quartieri multietnici dipanandosi tra l’Arcella, la Stazione ferroviaria e il Lungargine Scaricatore del Bassanello lungo la linea del tram. Tre artisti, tre geografi, tre temi e luoghi al centro della riflessione geografica per un mese (http://www.progettogiovani.pd.it/street-geography-disegnare-citta-per-un-futuro-sostenibile/).

Una notte al Museo: il primo Museo di Geografia in Italia presenta il proprio progetto di allestimento a Palazzo Wollemborg, Via del Santo 26 sempre a Padova, la sera di venerdì 14 settembre dalle 21 alle 23, con la mostra “Mappe in guerra” e una serie di allestimenti a tema geografico, una anticipazione del Museo vero e proprio che vedrà la luce nel 2019.

Le Giornate si concluderanno con il lancio di un Manifesto italiano per la “public geography”, nell’auspicio che queste iniziative e queste occasioni di confronto tra scienza e società civile possano essere sempre più frequenti e centrali nell’Università del futuro.

Link utili

Programma delle Giornate

https://www.ageiweb.it/iniziative-agei/programma-definitivo-giornate-geografia-2018-padova/

Street Geography:

https://www.musei.unipd.it/it/museo-geografia-street-geography

Geography in a clip:

https://mediaspace.unipd.it/channel/Geography+in+a+clip/88700181

Museo di Geografia:

https://www.musei.unipd.it/it/geografia

Facebook

https://www.facebook.com/events/2579941425564578/