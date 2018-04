Giorni di Festa in Villa: il 25 aprile a Villa Vescovi di Luvigliano di Torreglia

Giochi per i bambini, visite speciali per gli adulti e animazioni per i più piccoli, picnic con menu a misura di bimbo e sorprese prelibate per i grandi saranno al centro dei "Giorni di Festa" nella bella stagione aVilla dei Vescovi, Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia.

Mercoledì 25 aprile, martedì Primo Maggio, sabato 2 giugno e a Ferragosto i visitatori potranno vivere momenti di ozio, allegria e serenità circondati dalla bellezza della dimora di inizio Cinquecento sui colli Euganei, costruita per il soggiorno estivo dei vescovi padovani.

Programma

In ognuna di queste date i bambini potranno percorrere e scoprire la villa partecipando a visite in costumesul tema dell’antica Roma e del Rinascimento, mentre nel pomeriggio potranno divertirsi con giochi e laboratori all’aria aperta.

Il 25 aprile nel pomeriggio è in programma "Erbario Fantastico", un laboratorio di illustrazione a cura di Bas Bleu Illustration e l’illustratrice Roberta Zago;

il Primo Maggio una divertente attività di orienteering nel parco della villa;

sabato 2 giugno un workshop di creazione di aquiloni;

per Ferragosto un pomeriggio di giochi di una volta.

Visite guidate

Nel corso di queste giornate sono in programma delle visite guidate speciali rivolte al pubblico adulto che di volta in volta affronteranno focus tematici particolari, tra cui: la natura e il parco che circonda la dimora, la villa e il Rinascimento, la Romanità nell’architettura e nell’identità di Villa dei Vescovi.

A pranzo la caffetteria della villa propone come di consueto uno sfizioso cestino da pic-nic da gustare nel parco contente proposte locali e di stagione accompagnate dal vino dei Colli Euganei.

Biglietti

Adulti: 11 euro + 2 euro visita guidata

Ridotto (bambini 4-14 anni): 4 euro + 4 euro laboratorio e visita animata

Iscritti FAI: gratuito + 2 euro visita guidata + 4 euro laboratorio

Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 euro + i relativi contributi per i servizi previsti

Informazioni e prenotazioni