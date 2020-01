Testimonianza dal lager di Dachau, Enrico Vanzini all'MPX di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Incontro con Enrico Vanzini 14 gennaio 2020 ore 10 presso Teatro Multisala MPX di Padova.

Dettagli

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’I.I.S. Leonardo da Vinci per la Giornata della Memoria a favore degli studenti, in programma la conferenza presso il teatro multisala MPX di Padova alla presenza di Enrico Vanzini. L’incontro è calendarizzato per il 14 gennaio alle ore 10.

Enrico Vanzini

Enrico Vanzini, che ha già compiuto 97 anni, è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ed l’ultimo sopravvissuto ai lavori forzati nel campo di concentramento nazista di Dachau.

L’intervento sarà preceduto da un’introduzione del prof. Gastone Gal, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Ex internati nei Lager Nazisti.