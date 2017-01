Giornata della memoria 2017, tutte le iniziative in programma a Padova

Il Giorno della Memoria viene celebrato il 27 gennaio di ogni anno.

La data commemorativa è quella dell’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, che avvenne alle ore 11.59, ma la data vuole ricordare più in generale una serie di eventi.

Insieme alla Shoah vengono commemorati tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati.

...L’arrivo

“Siamo arivati ‘a matina presso a Birkenau. Se vedevano migliaia in fila che andaveno, cantaveno canzoni che io nun capivo, andavano a lavorà ne le fabbriche. Poi se sentivano le urla dei cani e quando si sono aperti i vagoni...qualcuno cascava per tera, donne anziane, vecchi. Spartivano i bambini da le madri, il fratello dai fratelli, venivan divisi tutti e noi ci presero a bastonate e bisognava seguire il gruppo fino a l’entrata del campo”. (Mario Spizzichino)

...Birkenau: la selezione

“Poi cercano un interprete, e io sono l’unico a parlare tedesco. Rudolf Hoss e il dottor Mengele mi fanno montare su un tavolino, mi danno gli ordini in tedesco e io devo tradurli in italiano. Dice “Siete arrivati a un campo di lavoro. I giovani forti andranno a lavorare, le persone anziane andranno nel campo di riposo, le donne se sono giovani e non hanno figli anche loro andranno a lavorare, le donne con bambini vanno nel campo di riposo”. Io traduco”. (Arminio Wachsberger)

...Nella camera a gas

“Ho guardato (dallo spioncino), è stato questione di pochi attimi. Ho visto esattamente come si agitava la gente dentro. C’erano persone attaccate alla porta...cercavano di muoversi, ma non ci riuscivano. Si intrecciavano fra di loro, la maggior parte con le mani alzate che cercavano...può darsi chiamavano Dio”. (Shlomo Venezia)

Testimonianze da “Il libro della Shoah italiana” di Marcello Pezzetti (Edizione Einaudi).

Di seguito il calendario delle iniziative in programma a Padova.

Ingresso libero a tutti gli eventi.

CERIMONIA COMMEMORATIVA

Venerdì 27 gennaio

Ore 9 - Tempio nazionale dell’Internato Ignoto, viale Internato Ignoto (zona Terranegra)

Cerimonia con alzabandiera ed onori ai Caduti.

Preghiera di don Alberto Celeghin, rettore del Tempio dell’Internato Ignoto.

Interventi delle autorità.

Accompagnamento musicale a cura della fanfara dei Bersaglieri, sezione di Padova.

Ore 10.15 - Teatro Polivalente Istituto Don Bosco, via S. Camillo De Lellis

Saluto di Bruna Calgaro, preside dell’Istituto Don Bosco.

Allocuzioni: Giuliano Pisani (vice presidente Giardino dei Giusti del Mondo); Maurizio Lenzi (presidente Associazione nazionale ex internati, Federazione provinciale di Padova); Davide Romanin Jacur (presidente Comunità ebraica di Padova).

A seguire proiezione di un film sul tema della Shoah.

Ore 16 - Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate

Il prefetto di Padova Patrizia Impresa consegna le medaglie d’onore a militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti.

MOSTRE

SPETTACOLI TEATRALI

Mercoledì 25 gennaio, ore 10 - Teatro Verdi, via dei Livello

Appuntamento riservato alle scolaresche

“Impronte dell’anima” - Teatro la Ribalta Accademia arte della diversità.

Regia di Antonio Viganò. A cura di TAM Teatromusica per Teatro Ragazzi Padova 2016-1017.

Martedì 31 gennaio, ore 10 e 17.30 - Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate

Mattino riservato alle scolaresche, pomeriggio ingresso libero

“Il magnifico impostore”, di e con Alessandra Domeneghini, a cura della Fondazione Giorgio Perlasca.

VIAGGI

Dal 12 al 15 febbraio

“Viaggio della memoria”: Risiera di San Sabba - Budapest Auschwitz/Birkenau - Brno

Organizzato dal comune di Padova - Settore Servizi Scolastici - Ufficio Progetto Giovani, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Padova e la Fondazione Giorgio Perlasca.

Appuntamento riservato alle scolaresche.

INFORMAZIONI

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco:

Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - Padova

Telefono 049.8205557 - 8205038 - 8205095 - 8205232.

Fax 049.8205225.

Email relazioni.esterne@comune.padova.it

Orario da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15 alle 17.