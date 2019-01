Giorno della memoria all’auditorium Ramin di Cadoneghe

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto: in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Come sempre, Cadoneghe dedica al Giorno della Memoria un sentito momento di riflessione, rivolto a tutta la cittadinanza ma in particolare alle giovani generazioni.

All’Auditorium Ramin giovedì 24 gennaio va in scena, a favore dei ragazzi delle Scuole del territorio comunale, alle ore 9 e alle ore 11, “Allora sognavo altri mondi – I bambini della Shoa” rappresentazione allestita dall’Associazione Terracrea Teatro con Federica Santinello Laura Cavinato e Guido Rigatti.

Lo spettacolo mette insieme le immagini e le voci dei bambini travolti dalla Seconda Guerra Mondiale. Piccole storie di ragazzi che non sono mai potuti diventare grandi.

Lo spettacolo avrà le suggestioni musicali e sonore di Guido Rigatti che aggiungere alla rappresentazione emozione e verità.

Per tutta la cittadinanza

La sera, invece, alle ore 21 sempre in Auditorium Ramin verrà proposto per tutta la cittadinanza lo spettacolo “Mai dimenticherò” sempre per la realizzazione di Terracrea Teatro con Laura Cavinato, Valerio Mazzucato e Guido Rigatti.

Lo spettacolo è un momento di riflessione per non dimenticare una delle più grandi tragedie dell’umanità, non però un momento di sconforto di fronte alla crudeltà dell’uomo, nè di pietismo nei confronti di coloro che hanno sofferto, piuttosto un invito a mantenere vivo il ricordo e a trasmetterlo a coloro che verranno.

Le parole degli attori si intrecciano con musiche e canti evocativi eseguiti dal maestro Guido Rigatti che aiutano con efficacia a ricostruire un’epoca e un’atmosfera.

L’ingresso è libero.