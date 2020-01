Giorno del Ricordo alla biblioteca di Abano

Lunedì 10 febbraio, ore 17.30, per il Giorno del Ricordo in programma alla biblioteca civica di Abano Terme

“Progonstvo-esule”.

Dettagli

Il giornalista Renato Malaman intervista Roberto Slamitz il figlio di fiumani, nato a Marina di Massa in un centro raccolta per profughi istriani e dalmati. Il riscatto dopo una vita in salita.

Dove

Biblioteca civica di Abano Terme in via Matteotti, 71

Telefono 049 8617970

Email biblioteca@abanoterme.net