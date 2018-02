Giorno del Ricordo, tutti gli appuntamenti a Este

In occasione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, stabilita annualmente il 10 febbraio dalla Repubblica Italiana per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra” (legge 92\2004), il Comune di Este propone alcuni incontri per riflettere sulle complesse vicende del confine orientale del nostro paese e per coltivare i comuni valori e la consapevolezza dell'antica convivenza fra popolazioni, lingue e culture.

Giovedì 8 febbraio

Ore 9 e 10.30 - Biblioteca Civica

RICUCIRE UNA PAGINA STRAPPATA.

Letture e racconti dedicati ai ragazzi di Scuola Secondaria di 1° grado a cura di Lando Francini del Teatro del Vento

Venerdì 9 febbraio

Ore 18 – Sala Consiliare, Palazzo Municipale

“Il giorno del ricordo”. Incontro con Fabio Giachin e Italia Giacca del Comitato di Padova dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con proiezione di un filmato sulla ricorrenza - La cittadinanza è invitata a partecipare

Martedì 20 febbraio

Ore 11

Incontro con gli allievi delle Scuole Superiori di Este di Fabio Giachin e Italia Giacca del Comitato di Padova dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con proiezione di un filmato sulla ricorrenza

Alla Biblioteca Civica sarà allestito uno scaffale con opere disponibili sull'esodo degli istriani, fiumani e dalmati.

Altra bibliografia è reperibile in rete nella sezione Percorsi all'indirizzo http://opac.provincia.padova.it/rete-2-cintura-urbana-e-area-colli-euganei/giorno-del-ricordo/

Per informazioni

SETTORE CULTURA del Comune di Este - 0429 617573/4/6 cultura@comune.este.pd.it

BIBLIOTECA CIVICA "CONTESSA ADA DOLFIN BOLDU'", via A. Zanchi, 17

Tel. 0429/619044 e-mail: biblioteca@comune.este.pd.it

Lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15-19 - Sabato 8.30-12

