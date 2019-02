“Giorno del ricordo”, tutti gli eventi in programma ad Este

«Gli eventi dedicati al "Giorno del Ricordo" vogliono essere un monito a non ripetere le atrocità che le generazioni precedenti hanno vissuto – spiega il Sindaco Roberta Gallana –. Abbiamo scelto, per questa occasione, di omaggiare con il nostro ricordo un personaggio, vittima delle foibe, che fosse un esempio di valori positivi e democratici. L'abbiamo trovato nella figura di Norma Cossetto. La sua storia è l'emblema dei drammi e delle sofferenze degli istriani negli anni del secondo dopoguerra e vuole essere anche un 'memento' contro la violenza sulle donne. Norma rappresenta inoltre un simbolo universale per il suo vissuto, in cui il rispetto e la solidarietà devono esistere a prescindere dalla ideologie».

Il giorno del ricordo

La città di Este celebra il Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio, in memoria della tragedia degli Italiani, Istriani, Fiumani e Dalmati, vittime delle foibe e dell'esodo delle loro terre nel secondo dopoguerra. Nell'occasione, la Giunta Comunale ha scelto di dedicare a Norma Cossetto, giovane studentessa vittima delle foibe, l'Aula Studio collocata al piano terra della Biblioteca Civica di Este, per una più incisiva affermazione dei valori sociali e culturali connessi al ruolo e alla funzione del luogo, particolarmente frequentato da studenti. Sarà presente Andrea Todeschini Premuda, presidente del Comitato Provinciale di Padova dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia «L'esempio di Norma, in qualità di studentessa – afferma il vicesindaco Aurelio Puato -, è concretizzato dall'impegno nel seguire le sue aspirazioni e i suoi studi: fu arrestata proprio mentre si recava alla biblioteca del suo paese, per ricercare materiale per la tesi, intitolata 'L'Istria Rossa'».

Calendario eventi

Martedì 5 Febbraio, ore 20.30 – Cinema Farinelli

Proiezione del film Red Land. Rosso Istria di Maximiliano Hernando Bruno, che tratterà proprio la storia di Norma Cossetto e dei drammi delle foibe in Istria. Sarà presente l'attrice Monica Garavello, tra gli interpreti del film. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 8 febbraio, ore 9.00 e 10.30 – Biblioteca Civica

''Ricucire una pagina strappata''. Letture e racconti dedicati ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado a cura di Lando Francini del Teatro del Vento.

Sabato 9 febbraio, 0re 9.00 – Cinema Farinelli

Proiezione per gli studenti delle classi IV e V delle Scuole Superiori del film Red Land. Rosso Istria. A seguire, presso la Biblioteca Civica, intitolazione della sala di lettura a Norma Cossetto.

