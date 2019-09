XXXIV Giostra della Rocca a Monselice

Settembre, per la Città di Monselice, il mese della Giostra.

Scarica il programma completo

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Il ricco programma organizzato dall'Associazione Giostra della Rocca in collaborazione con l'Amministrazione Comunale prevede:

Sabato 31 agosto

- Lago delle Rose - dalle ore 9 III^ Regata velica delle 9 contrade.

Domenica 1° settembre

- Aula Aldo Businaro/Castello di Monselice - dalle ore 9.30 Torneo di Scacchi delle contrade con la partecipazione di Grandi Maestri e Maestri Internazionali;

- Piazza Mazzini - dalle ore 20 banchetto medievale, presentazione del programma, spettacolo di danza medievale, sbandieratori, teatro itinerante, 'combattimenti con le spade', musica medievale, 'girotondo del fuoco' lancio della sfida.

Giovedì 5 settembre

- piazza Mazzini - ore 21 finale Torneo di Scacchi delle contrade con scacchiera vivente.

Domenica 8 settembre

a partire dalle ore 10, nei giardini del castello, in Via del Santuario e piazza Mazzini Mercatino Medievale con rievocazione degli antichi mestieri.

Al pomeriggio, ore 15, in Via Argine Destro, gara degli arcieri;

ore 16 partenza da piazza Mazzini della gara della staffetta;

ore 17 Via Argine Destro, gara della macina.

Giovedì 12 settembre

- piazza Mazzini - ore 21 "La Tenzone" esibizione coreografica musicale dei tamburini delle 9 contrade.

Sabato 14 settembre

- campo giochi Via Piave - ore 15 "Il Tamiso" selezione di destrezza e abilità a cavallo per la scelta dei 18 cavalieri ammessi alla Quintana.

Domenica 15 settembre

- vie del centro - dalle ore 9.30 grandioso corteo storico delle 9 Contrade; campo giochi di Via Piave

- ore 15.30 "La Quintana" gara equestre di destrezza e abilità a cavallo. Al termine della Quintana consegna del 'Palio' e della 'Strassa" alla contrada vincitrice in piazza Mazzini.

Info

Info: ufficio Iat: 0429 783026 int.201/202 - info@monseliceturismo.it - facebook Giostra della Rocca.

https://www.comune.monselice.padova.it/po/mostra_news.php?id=2009&area=H

Gallery