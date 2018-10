Fine ottobre di cultura e divertimento a Vigodarzere

La Giostra dei Talenti è un nuovo contenitore di iniziative ludiche e culturali che vede il ritorno a Vigodarzere della più nota Mostra del Libro, sospesa dal 2013.

Alter Vigo, Associazione di Promozione Sociale, riprende il filo del discorso ampliando la proposta in una “giostra” di appuntamenti per tutti gusti e tutte le età. Una occasione per scoprire quali “talenti” preziosi celi il territorio di Vigodarzere e chi abbia voglia di venire da fuori fin qui per portare idee, saperi e allegria. Una occasione per darsi, crescere e stare insieme.

Cosa propone “La Giostra dei Talenti”? La Mostra del Libro dedicata per l'80% a bambini, ragazzi e young adults e per un 20% a tutti gli altri con selezione di 5000 volumi di qualità e per tutti i gusti. La Mostra Fotografica "Chi legge c'è" ispirata al lavoro del maestro della fotografia Steve McCurry “On Reading” e trasformata in una opportunità per i ragazzi del territorio di misurarsi, anche attraverso un fotosafari di fine estate sotto la sapiente guida del Gruppo Fotografico La Barchessa di Limena, con il tema della lettura e della street photography.

Un concerto di musica classica con giovani, intrepidi studenti di conservatorio del territorio fatti incontrare per l’occasione Teatro, teatro e ancora teatro con i beniamini di grandi e piccini per apprezzare ancora il valore della performance dal vivo. Letture animate e laboratori per la materna, le elementari e gli adulti. Poi conferenze e incontri con scrittori con il supporto di musica, video e cinema d'autore che ci parleranno tra l’altro di: Grande Guerra nel centenario della sua fine, di cosa si deve conoscere per vivere nel mondo digitale evitando guai, di come attrezzarsi per un ascolto musicale di qualità, delle parole che ci parlano del Cielo nella lingua italiana, di chi ha sperimentato modi alternativi di praticare accoglienza e integrazione, di giovani che vogliono essere artisti, hanno capito che l'unione fa la forza e cercano mecenati, di donne che vivono in mondi lontani da noi o forse poi non troppo!

I profili dei protagonisti sono consultabili sul sito della manifestazione. Più di 18 appuntamenti imperdibili creati da #Alter Vigo per la scuola e con la scuola con #IC Vigodarzere, #Comune di Vigodarzere, #Biblioteca Comunale, #Parrocchia di San Martino, #Comitato Genitori, #Liceo Scientifico E. Curiel (PD), #Università degli Studi di Padova e naturalmente di tanti, tanti #volontari #studenti e #sponsor. Un grazie speciale a tutti gli artisti, scrittori, educatori, studenti in ASL resisi disponibili e alla Wim Wenders Stiftung-A Foundation che ha permesso l’avvio di una bellissima collaborazione con Claudio Gabriele e Andrea Armocida.

Ingresso gratuito ma posti limitati!

Info

www.lagiostradeitalenti.blogspot.com/p/i-nostri-protagonisti.html