La Giostra dei Talenti: mostra del libro e iniziative a Vigodarzere

Promossa da Associazione Culturale Alter Vigo col patrocinio del Comune e dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere, con il contributo di Supermercati Alì e tanti altri partner, La Giostra dei Talenti 2019 offre nove giorni di eventi culturali per grandi e piccini.

Serata Inaugurale il 13 ottobre ore 20.45 dedicata alla presentazione ufficiale della manifestazione, della site-specific installation "Flying Away" dell'artista padovano Emmanuele Panzarini e ad una tavola rotonda sul tema: Sviluppare i propri talenti è un diritto di tutti con servizio di interpretariato Italiano-LIS.

Dal 19 al 26 ottobre 24 eventi: conferenze, teatro, concerti, laboratori creativi, aperitivi con l'autore, live painting, letture animate. Negli stessi giorni Mostra del libro specializzata per infanzia e ragazzi (ma non solo), mostra fotografica "Ad alta risoluzione" a cura del Gruppo Fotografico la Barchessa e "Flying Away", installazione artistica open air.

In questa edizione un filo rosso legherà quasi tutti gli appuntamenti: i grandi esploratori e le scoperte che hanno cambiato il nostro modo di vivere e pensare. Lo spunto viene da anniversari importanti come quello del poliedrico Leonardo da Vinci o della prima circumnavigazione terrestre degli intrepidi Pigafetta e Magellano, delle straordinarie scoperte archeologiche del padovano Belzoni o del primo uomo sulla Luna. Il cuore pulsante saranno la storica mostra del libro con ampia scelta di libri classici e novità di qualità per bambini, ragazzi, adulti e una mostra fotografica per riconoscere la bellezza intorno a noi.

Due artisti locali ci regaleranno una sorprendente installazione artistica a cielo aperto dedicata ai talenti e un pomeriggio di live painting ispirato a Leonardo. Assolutamente imperdibili anche gli incontri con saggisti e romanzieri di caratura nazionale. Ci sarà spazio per la musica con un cantautore amato a Vigodarzere e un coro al femminile d’Oltrebrenta. Teatro di qualità per tutti e poi i laboratori creativi. Innumerevoli gli appuntamenti con altri format e argomenti per tutti i gusti, sempre trattati in un linguaggio divulgativo e accattivante da persone appassionate e competenti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.lagiostradeitalenti.it/

- https://www.facebook.com/altervigo/