Giovani Eccellenze Patavine, incontro e cena con Diletta Scandiuzzi a palazzo Zacco

Il Lions Club Padova Graticolato Romano prepara il calendario dei prossimi appuntamenti con le Giovani Eccellenze Patavine alle quali offrirà la propria finestra di visibilità.

Appuntamento martedì 13 marzo alle ore 20 al Circolo Unificato dell'Esercito.

L'evento

Dopo lo scrittore padovano Matteo Righetto il club continua la rassegna, questa volta nell’ambito musicale operistico con la mezzosoprano Diletta Scandiuzzi.

La scelta dei Lions è stata quasi obbligatoria nei confronti della giovane cantante, dettata da un cammino artistico alquanto prestigioso iniziato dopo il compimento degli studi (diploma in Canto e Pianoforte e due lauree, una in Tecniche artistiche dello spettacolo e una in Lingue all’università di Ca’ Foscari).

A partire dall’acclamato debutto nella “Sonnambula” di Vincenzo Bellini al Festival di Santander, Diletta Scandiuzzi è stata protagonista nei più rinomati palcoscenici in Italia e all’estero quali il Petruzzelli di Bari, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Opéra National de Paris, il Bunka Kaikan di Tokyo, il Théâtre du Capitole de Toulouse, l’Opéra de Nice, il Konzert und Theater St. Gallen, il Teatro Municipal de Santiago de Chile.

Dopo il saluto del presidente del club Francesco Orlandi, Diletta Scandiuzzi regalerà al pubblico l’aria di Rosina “Una voce poco fa” da “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, accompagnata al pianoforte dal maestro Alberto Boischio.

Anch’egli padovano, Alberto Boischio si è diplomato col massimo dei voti e la lode al conservatorio Pollini, collabora al Gran Teatro La Fenice di Venezia in qualità di maestro di sala e palcoscenico ed è docente di Accompagnamento pianistico e Pratica vocale al conservatorio Antonio Buzzolla di Adria.

Partecipazione

Costo: 35 euro comprensivi di cena

É necessaria la prenotazione:

pietrocasetta@pietrocasetta.it

349.3208640