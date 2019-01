“I giovani incontrano l’Europa. Spritz al Parco” a Rubano

I giovani vogliono l’Europa e le tante opportunità che ha da offrire in materia di scambi culturali, studio, possibilità di crescita, lavoro e volontariato. Una tendenza confermata da un recente studio relativo al progetto Erasmus: nel 2017/2018 l’Università di Padova si è classificata al primo posto in Veneto, e al secondo posto in Italia, per numero di partenze all’estero.

Come costruire un’Europa unita a favore delle nuove generazioni? Si parlerà di questo e molto altro in occasione del convegno “I giovani incontrano l’Europa. Spritz al Parco”, previsto per sabato 19 gennaio dalle ore 10.30 presso la sala convegni del Parco Etnografico di Rubano, in via Valli 2. Interverranno l’europarlamentare Damiano Zoffoli, già sindaco di Cesenatico e il prof. Vincenzo Romania, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Padova. Durante l’incontro quattro giovani padovani - Rebecca, Francesco, Chiara e Martina - parleranno della loro esperienza all’estero. Modera l’avv. Stefano Artuso, coordinatore del Circolo PD di Rubano.

L’evento è a ingresso libero. Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Gallery