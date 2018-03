Presentazione “I giovani salveranno l’Italia” alla Mondadori

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2125919724304097/

“Mercoledì 11 aprile alle ore 18 presso Mondadori Bookstore (Padova piazza insurrezione) si terrà la presentazione padovana de “I giovani salveranno l’Italia. Come sbarazzarsi delle oligarchie”.

Il curatore del volume Samuele Mazzolini e il coautore Stefano Poggi discuteranno insieme a Marco Almagisti (Università di Padova) e Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore).



I GIOVANI SALVERANNO L’ITALIA

Sono i giovani ad avvertire più gravemente gli effetti nefasti delle politiche liberiste e ad essere meno protetti da un welfare che è stato progressivamente smantellato. Sono loro a non portare i germi di culture politiche ormai infeconde e piene di nostalgia. Sono loro a poter sfruttare meglio di chiunque altro il momento populista, grazie a un maggior coraggio e una comprensione più adeguata delle sfide del futuro.

L’Italia vive una lunga fase di involuzione, fatta di un impoverimento collettivo e una deriva oligarchica. A farne maggiormente le spese sono i giovani: precarizzati, calpestati e derisi, privati di una prospettiva esistenziale degna di tal nome. Nel frattempo, anche tra le generazioni precedenti lo smottamento economico che vive il Paese si traduce in una vulnerabilità sociale intollerabile e un bisogno sempre maggiore di protezione, mentre poche centinaia di famiglie continuano ad arricchirsi a dismisura. Ma forse non tutto è perduto.

Con questo libro a metà tra il pamphlet e l’analisi minuziosa, tredici giovani cercano di tracciare una via per riprendersi ciò che è loro: il proprio futuro. Sovranità popolare, spesa pubblica, ruolo dello Stato, critica dell’Unione Europea, abolizione della precarietà lavorativa: gli autori, riuniti nel movimento Senso Comune, rompono ogni tabù imposto nel dibattito pubblico, rivendicando così la necessità di andare oltre le opzioni politiche in campo e di dar vita a una proposta che restituisca l’Italia alla gente comune. Una proposta politica che rimetta al centro bisogni e aspirazioni di chi è rimasto inascoltato.

GLI AUTORI

Samuele Mazzolini (1984) è un ricercatore in Teoria politica presso la University of Essex (Inghilterra). È presidente del movimento Senso Comune.

Stefano Poggi (1990) dottorando in Storia presso l’European University Institute di Fiesole. Attivo nella politica sociale a Vicenza, è fra i fondatori di Senso Comune.”