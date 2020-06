Giovanni Allevi in concerto a Padova al Gran teatro Geox

Autentico Guru del rinnovamento della musica colta,

Giovanni Allevi torna in concerto nei principali teatri italiani

L'evento

L'evento a Padova si terrà il 16 ottobre 2021 al Gran teatro Geox.,

Dettagli

«Il meglio l’ho sempre dato quando ho perso l’equilibrio. Per me non è uno stato di pace da raggiungere, ma una condizione in movimento. Così sono fuggito su un’isola dell’Atlantico, che tengo segreta, per comporre la musica raccolta in Equilibrium”. Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, autentico Guru del rinnovamento della musica colta, Giovanni Allevi torna in concerto nei principali teatri italiani portando sui palchi la sua arte e la sua inimitabile personalità al pianoforte e non solo».

Giovanni Allevi

Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano. Una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". L’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide.

Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all'arte creativa della composizione.

Sicurezza

Per gli eventi in programma a Padova e Brescia, la disposizione dei posti avviene in osservanza delle disposizioni vigenti dal 13.06.2020, pertanto i posti visualizzati a monitor manterranno settore, fila e numero, ma in funzione delle disposizioni alla data dell’evento, potranno subire il distanziamento di una poltrona tra un posto e l’altro. Previste inoltre tutte le iniziative di sicurezza e sanificazione del protocollo ‘Teatro Covid-Free’.

Biglietti

I biglietti sono in vendita nei circuiti ticketmaster.it e rivendite Fastickets dalle ore 11:00 di domenica 28 giugno 2020.

Info web

https://www.facebook.com/zedlive

https://www.zedlive.com/eventi-biglietti/eventi/