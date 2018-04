Giovanni Canzio e la giurisdizione come “servizio”, incontro a Palazzo Bo

Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte suprema di Cassazione, si è spesso interrogato sul significato di indipendenza e autonomia nella magistratura. Certamente tenendo presente la radice della questione, posta nella Costituzione nei passi “i giudici amministrano la giustizia in nome del popolo e sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101) e “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104) - Canzio è andato oltre. Indipendenza e autogoverno assicurano, con l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la tutela dei diritti della persona specie perché il giudice valuta solo in base alla legge e quindi è libero da condizionamenti delle maggioranze politiche e del consenso popolare.

Tuttavia negli ultimi anni il potere d’intervento della giurisdizione sta mettendo in discussione il primato esclusivo della legge: il giudice è chiamato a “supplire” la governance dell’economia, della politica e delle relazioni umane e sociali. Esiste una scarsa chiarezza e coerenza delle leggi, una sovrapposizione tra fonti legislative nazionali e internazionali a cui si aggiunge come miccia moltiplicatrice il progresso scientifico e tecnologico nel processo.

Lo stesso Canzio dice che “per fronteggiare le moderne tensioni del principio di legalità, occorre declinare il principio costituzionale dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura in termini radicalmente più impegnativi. Laddove sembra destinato a crescere lo spazio del potere giudiziario, deve crescere proporzionalmente il perimetro della responsabilità del giudice”.

Come? Ripensando alla giurisdizione come “servizio”. “Il principio d’indipendenza e di autonomia della magistratura – da ogni altro potere e dalla stessa volontà popolare – va declinato, tuttavia, secondo nuovi modelli ordinamentali e deontologici che arricchiscano i contenuti dello statuto professionale del magistrato. I cittadini” conclude Canzio “hanno sete di legalità e di efficienza della giustizia e chiedono che la legge venga applicata in modo rapido, comprensibile, coerente e uniforme per tutti. L’esercizio della giurisdizione va inteso, pertanto, come “servizio”, anziché come “potere”, così da implementare, col prestigio e l’autorevolezza della funzione, la legittimazione della magistratura nella società postmoderna e, nel contempo, la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto”.

Mercoledì 4 aprile alle ore 10.30 in Aula “De Ponti” della Scuola di Giurisprudenza a Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà il convegno dal titolo “L’indipendenza e l’autonomia della magistratura nel XXI secolo” che avrà per relatore Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte suprema di Cassazione. L’incontro, organizzato da Sandro De Nardi docente di Istituzioni di diritto pubblico e di Ordinamento giudiziario e forense, sarà aperto da Patrizia Marzaro, Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.