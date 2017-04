Rassegna Specola 2.5.0: Giovedì dell’Astronomia con Gabriele Cremonese

La rassegna Specola 2.5.0 per celebrare il 250esimo anniversario dell’Osservatorio Astronomico di Padova prosegue con gli incontri dei Giovedì dell’Astronomia.

Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 4 maggio alle 18.30 al Museo La Specola con Gabriele Cremonese (INAF – Osservatorio Astronomico di Padova), e sarà intitolato "A spasso tra pianeti e comete con le missioni spaziali”.

DETTAGLI INCONTRI

Gli incontri sono a ingresso libero e mirati a mettere in contatto diretto il pubblico e gli astronomi che svolgono le loro ricerche all’Osservatorio Astronomico di Padova e all'interno dei dipartimenti di Fisica e Astronomia.

Prenotazione non obbligatoria.

Tutti gli incontri avverranno in aula Jappelli al piano terra dell’Osservatorio Astronomico, in Vicolo dell’Osservatorio, 5.

ORARI

18.30: Piccolo rinfresco

18.45: Conferenza

19.20: Domande e conclusione

Si raccomanda la puntualità.

VISITA AL MUSEO

Prima di ogni appuntamento sarà possibile visitare il museo La Specola, con inizio alle ore 17.30.

Per queste visite non si effettua prenotazione o prevendita: i biglietti si potranno acquistare dalle ore 17.15 in loco, dove è anche fissato il ritrovo con le guide.

La visita avrà la durata di un’ora e al termine tutti i visitatori potranno fermarsi in Specola per assistere alla conferenza programmata.

Costo visita

Biglietti interi: 7 euro; ridotti: 5 euro (6-14 anni; over 65-Carta Argento; scuole; Studiare a Padova CARD; Carta Giovani; Soci CTS; Soci FAI).

INFORMAZIONI

http://www.oapd.inaf.it/wordpress/specola250/​