“Gira le mura!”, dal Castello Carrarese a riviera dei Mugnai

L’associazione Comitato Mura di Padova organizza il tour completo, a tappe, delle mura padovane con passeggiate lungo le mura e l’ingresso agli ambienti interni attualmente visitabili.

Gira le Mura! Scopri tutti gli appuntamenti e le tappe padovane del 2020

Le mura medievali per molto tempo hanno protetto il centro della città per poi essere dimenticate e superate dalle fortificazioni successive, e sono un segno della storia di Padova che può essere ancora scoperto e ripercorso.

Scarica il calendario completo del 2020

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Quando

Appuntamenti domenicali dal 19 gennaio al 12 luglio e dal 6 settembre al 13 dicembre 2020, dalle ore 9.30 alle 12.30 circa.

In caso di pioggia

In caso di forte maltempo (pioggia insistente) la passeggiata non viene effettuata e non viene nemmeno recuperata.

Le tappe perdute potranno essere recuperate dagli interessati nel ciclo successivo.

Controlalre le possibili variazioni

Le visite vengono ripetute a ciclo continuo; per conoscere eventuali variazioni nel calendario degli appuntamenti consultare il sito www.muradipadova.it.

Mura rinascimentali (otto tappe)

Prima tappa

29 marzo - 14 giugno - 11 ottobre

Dal torrione Impossibile al baluardo San Prosdocimo

Ritrovo al parcheggio del centro Kofler, via Bronzetti angolo via Medici; la passeggiata termina alla breccia di via San Prosdocimo

Seconda tappa

5 aprile - 21 giugno - 18 ottobre

Da porta San Giovanni al torrione Ghirlanda

Ritrovo in piazzale San Giovanni, davanti alla porta, lato interno città; la passeggiata termina al torrione Ghirlanda

Terza tappa

19 aprile - 28 giugno - 25 ottobre

Dal torrione Alicorno al baluardo Santa Croce

Ritrovo in via San Pio X, al ponte pedonale di ferro; la passeggiata termina alla breccia di via d’Acquapendente

Quarta tappa

26 aprile - 5 luglio - 1 novembre

Dal torrione Santa Giustina al baluardo Cornaro

Ritrovo all’incrocio tra via Sanmicheli e via d’Acquapendente (ingresso del roseto comunale); la passeggiata termina in via Cornaro

NB: questa tappa termina alle ore 13

Quinta tappa

3 maggio - 12 luglio - 8 novembre

Il ponte delle gradelle di San Massimo e il Castelnuovo

Ritrovo in via Cornaro di fronte all’ex Macello; la passeggiata termina in Golena San Massimo

Sesta tappa

10 maggio - 6 settembre - 15 novembre

Dal torrione Venier al torrion Piccolo

Ritrovo davanti alla scuola “E. Luzzato Dina” in via Gradenigo; la passeggiata termina in largo Meneghetti, davanti al Liceo Selvatico (ex macello)

Settima tappa

17 maggio - 13 settembre - 22 novembre

Dal torrione dell’Arena al torrione della Gatta

Ritrovo in piazzale Meneghetti, davanti al Liceo Selvatico (ex macello); la passeggiata termina al sacello memoriale, sotto la torre dell’acquedotto

Ottava tappa

24 maggio - 20 settembre - 29 novembre

Dal torrione della Gatta al torrione Impossibile

Ritrovo in piazza Mazzini, all’ingresso dei giardini della Rotonda; la passeggiata termina alla sede del Comitato Mura in via Raggio di Sole 2

Mura comunali (due tappe)

Nona tappa

15 marzo - 31 maggio - 27 settembre - 6 dicembre

Dal castello carrarese alla riviera dei Mugnai

Ritrovo in piazzetta Delia; la passeggiata termina in riviera dei Mugnai

Decima tappa

22 marzo - 7 giugno - 4 ottobre - 13 dicembre

Da porta Molino al castello

Ritrovo presso Porta Molino; la passeggiata termina al ponte dell’Osservatorio

Costi

Le visite sono riservate ai soci dell’associazione Comitato Mura di Padova.

È possibile iscriversi, il giorno stesso della visita, pagando la quota associativa annuale di 15 euro.

Per informazioni

Associazione Comitato Mura di Padova

via Raggio di Sole, 2 - Padova

cell. 347 6145908

email comitatomura@virgilio.it

sito www.muradipadova.it

pagina Facebook www.facebook.com/muradipadova

Gallery