“Gira le mura!”, dal torrione della Gatta al torrione Impossibile

L’associazione Comitato Mura di Padova organizza il tour completo, a tappe, delle mura padovane con passeggiate lungo le mura e l’ingresso agli ambienti interni attualmente visitabili.

Gira le Mura! Scopri tutti gli appuntamenti e le tappe padovane del 2020

Le mura medievali per molto tempo hanno protetto il centro della città per poi essere dimenticate e superate dalle fortificazioni successive, e sono un segno della storia di Padova che può essere ancora scoperto e ripercorso.

Scarica il calendario completo del 2020

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Ottava tappa

20 settembre

Dal torrione della Gatta al torrione Impossibile

Ritrovo in piazza Mazzini, all’ingresso dei giardini della Rotonda; la passeggiata termina alla sede del Comitato Mura in via Raggio di Sole 2

Quando

Appuntamenti domenicali dal 19 gennaio al 12 luglio e dal 6 settembre al 13 dicembre 2020, dalle ore 9.30 alle 12.30 circa.

In caso di pioggia

In caso di forte maltempo (pioggia insistente) la passeggiata non viene effettuata e non viene nemmeno recuperata.

Le tappe perdute potranno essere recuperate dagli interessati nel ciclo successivo.

Controlalre le possibili variazioni

Le visite vengono ripetute a ciclo continuo; per conoscere eventuali variazioni nel calendario degli appuntamenti consultare il sito www.muradipadova.it.

Mura rinascimentali (otto tappe)

Prima tappa

11 ottobre

Dal torrione Impossibile al baluardo San Prosdocimo

Ritrovo al parcheggio del centro Kofler, via Bronzetti angolo via Medici; la passeggiata termina alla breccia di via San Prosdocimo

Seconda tappa

18 ottobre

Da porta San Giovanni al torrione Ghirlanda

Ritrovo in piazzale San Giovanni, davanti alla porta, lato interno città; la passeggiata termina al torrione Ghirlanda

Terza tappa

25 ottobre

Dal torrione Alicorno al baluardo Santa Croce

Ritrovo in via San Pio X, al ponte pedonale di ferro; la passeggiata termina alla breccia di via d’Acquapendente

Quarta tappa

1 novembre

Dal torrione Santa Giustina al baluardo Cornaro

Ritrovo all’incrocio tra via Sanmicheli e via d’Acquapendente (ingresso del roseto comunale); la passeggiata termina in via Cornaro

NB: questa tappa termina alle ore 13

Quinta tappa

8 novembre

Il ponte delle gradelle di San Massimo e il Castelnuovo

Ritrovo in via Cornaro di fronte all’ex Macello; la passeggiata termina in Golena San Massimo

Sesta tappa

15 novembre

Dal torrione Venier al torrion Piccolo

Ritrovo davanti alla scuola “E. Luzzato Dina” in via Gradenigo; la passeggiata termina in largo Meneghetti, davanti al Liceo Selvatico (ex macello)

Settima tappa

22 novembre

Dal torrione dell’Arena al torrione della Gatta

Ritrovo in piazzale Meneghetti, davanti al Liceo Selvatico (ex macello); la passeggiata termina al sacello memoriale, sotto la torre dell’acquedotto

Ottava tappa

20 settembre - 29 novembre

Dal torrione della Gatta al torrione Impossibile

Ritrovo in piazza Mazzini, all’ingresso dei giardini della Rotonda; la passeggiata termina alla sede del Comitato Mura in via Raggio di Sole 2

Mura comunali (due tappe)

Nona tappa

27 settembre - 6 dicembre

Dal castello carrarese alla riviera dei Mugnai

Ritrovo in piazzetta Delia; la passeggiata termina in riviera dei Mugnai

Decima tappa

4 ottobre - 13 dicembre

Da porta Molino al castello

Ritrovo presso Porta Molino; la passeggiata termina al ponte dell’Osservatorio

Costi

Le visite sono riservate ai soci dell’associazione Comitato Mura di Padova.

È possibile iscriversi, il giorno stesso della visita, pagando la quota associativa annuale di 15 euro.

Per informazioni

Associazione Comitato Mura di Padova

via Raggio di Sole, 2 - Padova

cell. 347 6145908

email comitatomura@virgilio.it

sito www.muradipadova.it

pagina Facebook www.facebook.com/muradipadova

