“Gira le mura!”, dal torrione Vernier al Torrion Piccolo

Ritorna la rassegna "Gira le mura!", che ropone il giro completo delle mura di Padova da effettuarsi in diverse tappe.

L'appuntamento è la domenica, con partenza alle 9.30 e termine indicativo alle 12.30.

Il giro delle mura è organizzato dal Comitato Mura fin dal 2011 e gode del patrocinio del comune di Padova.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Le visite comprendono le passeggiate lungo le mura e l'ingresso agli ambienti interni di volta in volta visitabili (lavori o attività in corso possono impedire temporaneamente l'accesso a uno spazio, mentre nuovi restauri possono rendere agibili spazi che in precedenza non lo erano).

Ad ogni visita verranno distribuiti materiali illustrativi.

Si consigliano scarpe comode.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita, compresi i materiali a stampa, ed è riservata ai soci del Comitato Mura, ma sarà possibile iscriversi al momento, versando la quota annuale di 15 euro, che permetterà di partecipare gratuitamente alle altre attività dell'associzione e acquistarne le pubblicazioni a prezzo ridotto.

La prenotazione non è richiesta, è sufficiente presentarsi nel punto di ritrovo all'ora prefissata. Si raccomanda la puntualità.

PROSSIMI EVENTI

Il giro riprenderà a seguire domenica 11 giugno.

INFORMAZIONI

Associazione Comitato Mura di Padova

tel. 3476145908 – 328694268

comitatomura@virgilio.it

www.muradipadova.it

www.facebook.com/muradipadova

Gallery