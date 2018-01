“Gira le mura!”, dal Castello Carrarese a riviera dei Mugnai

L'associazione Comitato Mura di Padova organizza il tour completo, a tappe, delle mura padovane con passeggiate lungo le mura e l'ingresso agli ambienti interni di volta in volta visitabili (lavori o attività in corso possono impedire temporaneamente l'accesso a uno spazio, mentre nuovi restauri possono rendere agibili spazi che in precedenza non lo erano).

SCOPRI TUTTE LE VISITE DI "GIRA LE MURA! 2018"

Nel corso dell'anno sono previsti quattro giri completi. In questo modo chi non potesse partecipare alle dieci tappe di seguito potrà recuperare quelle eventualmente perdute in uno dei cicli successivi. Nel corso dell'anno è anche possibile seguire la stessa tappa più volte.

SCARICA IL CALENDARIO 2018

DETTAGLI

Le passeggiate si svolgono la domenica mattina con partenza alle ore 9.30 e conclusione alle 12.30 circa.

Ad ogni visita verranno distribuiti materiali illustrativi.

Si consigliano scarpe comode.

PROSSIMI EVENTI

Nona tappa

9 dicembre

Dal castello carrarese alla riviera dei Mugnai

Ritrovo in piazzetta Delia; la passeggiata termina in riviera dei Mugnai

Decima tappa

7 ottobre + 16 dicembre

Da porta Molino al castello

Ritrovo a Porta Molino; la passeggiata termina al ponte dell'Osservatorio

COSTI

Le visite sono riservate ai soci dell'associazione Comitato Mura di Padova.

È possibile iscriversi, il giorno stesso della visita, pagando la quota associativa annuale di 15 euro.

La partecipazione è gratuita , compresi i materiali a stampa, ed è riservata ai soci del Comitato Mura, ma sarà possibile iscriversi al momento, versando la quota annuale di 15 euro, che permetterà di partecipare gratuitamente alle altre attività dell'associazione, acquistarne le pubblicazioni a prezzo ridotto, etc. (la quota copre l'anno solare: chi non avesse completato il ciclo di dieci tappe entro l'anno solare dovrà rinnovare l'iscrizione per l'anno succesivo per poter continuare il giro).

NON OCCORRE LA PRENOTAZIONE, è sufficiente presentarsi nel punto di ritrovo all'ora prefissata. Si raccomanda la puntualità.

PER INFORMAZIONI

Associazione Comitato Mura di Padova

via Raggio di Sole, 2 - Padova

cell. 347.6145908

e-mail comitatomura@virgilio.it

sito www.muradipadova.it

pagina Facebook www.facebook.com/muradipadova

***In caso di maltempo (forte pioggia o neve) la passeggiata non verrà effettuata e non verrà recuperata. Dato il carattere ciclico dell'iniziativa, le tappe perdute potranno essere recuperate dagli interessati nel giro successivo.