Girabus al Castello dei da Peraga

Sabato 20 maggio il Girabus fa tappa al Castello dei da Peraga.

Un allegro furgoncino colorato viaggia per paesi e città, mettendo in movimento l'arte e la cultura nelle sue varie forme e portandole direttamente alle piazze e ai parchi delle città.

A bordo ci sono animatori socio-culturali, tra cui alcuni ragazzi del liceo Cornaro formatisi nell'ambito del progetto stesso, armati di libri, storie, oggetti d'arte, giochi in legno, tantissima energia e creatività per portare in paese una allegra atmosfera di festa.

Il Girabus si fermerà a Vigonza sabato 20 maggio per animare il parco del Castello dei da Peraga dalle 15 alle 18, con il suo carico di giochi costruiti a mano, laboratori creativi e storie.

Un gruppo di professionisti intratterrà le famiglie e i bambini, sperimentando insieme i giochi messi a disposizione di chiunque li voglia provare, trovandone di nuovi, divertendosi con la giocoleria.

Sarà possibile inoltre fermarsi ad ascoltare la lettura di storie meravigliose e partecipare ad un fantastico laboratorio creativo.

ATTIVITÀ

Ogni oggetto realizzato dai bambini potrà essere portato a casa.

Tutte le attività sono completamente gratuite e patrocinate dal comune di Vigonza.

BIBLIOTECA

Per l'occasione la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nel parco e in biblioteca saranno protagonisti gli "Scaffali dei doni" a disposizione di tutti i lettori che vogliono partecipare allo scambio dei libri e delle letture.