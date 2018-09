Giretto d’Italia 2018, campionato nazionale della mobilità ciclabile a Padova

Il Giretto d’Italia 2018, Campionato della ciclabilità urbana, che è organizzato da Legambiente e Velolove, in collaborazione con Euromobility, torna il 20 settembre per accendere i riflettori e premiare le persone che ogni giorno usano le due ruote per andare a scuola o al lavoro. Perchè pedalare è un buon affare, che porta benefit sanitari, riduzione di smog e rumore, abbattimento dei costi ambientali e sociali delle emissioni gas serra.

Il Giretto d’Italia 2018, che si tiene come da tradizione nell’ambito della Settimana europea della mobilità, quest’anno coinvolge più di 20 città italiane, fra cui il Comune di Padova dove vengono monitorati, tra le ore 7.30 e le 9.30 del mattino, i passaggi di coloro che scelgono la bicicletta per recarsi al lavoro o a scuola.

Il conteggio avverrà tramite appositi check-point allestiti in zone scelte dal Servizio Mobilità del Comune e nelle immediate vicinanze delle aziende pubbliche e private e delle scuole che hanno aderito all’iniziativa.

A vincere saranno i centri urbani che segnaleranno il maggior numero assoluto di ciclisti.

Come partecipare

Per la sfida vengono registrate le biciclette attraverso appositi check-point; la città guadagna punti ogni volta che passa una bicicletta.

I ciclisti che transitano nelle vicinanze delle vie sotto indicate sono invitati ad attraversare i check-point, potendo anche segnalare il proprio nominativo e l’azienda, o il datore di lavoro, per cui lavorano.

I check-point individuati a Padova sono:

check-point ingresso in città: vie S. Francesco/Ospedale/Cesarotti; via Vicenza/corso Milano;

check-point ingresso Ospedale: ingresso Portineria Centrale;

check-point ingresso Università: angolo via Belzoni-via del Portello.



Per informazioni

Ufficio Biciclette - Servizio Mobilità - Comune di Padova

telefono 049 8204814

email ufficio.biciclette@comune.padova.it